Москвичей предупредили об изменении движения транспорта

Жителей столичных районов Басманный, Северное Измайлово, Измайлово, Гольяново и Соколиная Гора предупредили о временном изменении схемы движения автотранспорта в связи с закрытием участка Арбатско-Покровской линии метро со 2 по 8 января. Изменения продлятся до 9 января.
По данным пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения», участок между станциями метро «Курская» и «Щелковская» будет закрыт на вход и выход пассажиров.
До 6 января вводится запрет на остановку или стоянку автомобилей на улицах Старая Басманная, Спартаковская и Бакунинская. Кроме того, запрещена остановка на участке Проектируемого проезда № 64 от Семеновского переулка в направлении Большой Семеновской (чётная сторона), а также на нечётном участке Проектируемого проезда № 64 от улицы Измайловский Вал в направлении Семеновского переулка.
До 9 января остановка автотранспорта будет запрещена на участке проектируемого проезда №6605 от Вернисажной улицы до метро, а также на участке Тагильской улицы от 2-го Иртышского проезда в направлении улицы Амурская и от улицы Монтажная в направлении Тагильской.
Кроме того, до 6 января вдоль трасс компенсационных автобусных маршрутов будут введены временные выделенные полосы на Земляном валу, на Старой Басманной и на Большой Семеновской.
До 9 января аналогичные ограничения будут действовать на участке Щелковского шоссе, от остановки «3-я Парковая улица» до улицы Бирюсинка.
При этом проезд по временным выделенным полосам автомобилям такси запрещён.
Ранее News.ru писал о том, что станции «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена закроют на пять дней: с 4 по 8 января. Это необходимо для присоединения участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии.