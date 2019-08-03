Проверка ФГУП «РАДОН» «двух очагов радиоактивного загрязнения» Каширского шоссе за забором «Московского завода полиметаллов» показала, что величина мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в 50 метрах от железнодорожных путей рядом с платформой «Москворечье» составляет 0,9мкЗв/ч. Обследование участка грунта по соседству показало излучение в 61,4 мкЗв/ч на том же расстоянии. Результаты исследования были опубликованы в Интернете.

По оценке экспертов, приведённой в документе, эти показания превышают фоновые значения для Москвы. Нормальный радиационный фон составляет 0,20 мкЗв/ч или 20 мкР/ч. Люди могут без особого вреда своему здоровью перенести излучение мощностью в 10 мкЗ/ч. Таким образом, уровень фонового излучения на втором проверенном участке превышен в шесть раз.

Место, исследованное специалистами из ФГУП «РАДОН» — это территория, рядом с которой будет расположена так называемая Юго-Восточная хорда (ЮВХ). По мнению ряда экспертов, показатели уровня радиации позволяют утверждать, что хорду будут строить рядом с радиоактивным могильником. Трассу планируют вписать в узкий участок между железнодорожными путями и находящимся рядом лесистым холмом, спускающимся от территории завода к реке. Основные радиоактивные залежи находятся на холме. Они скапливались в течение многих лет, что работал «Московский завод полиметалов». Предприятие выделяло уран и торий из привозимой руды.

Эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский, занимающийся проблемой «ядерного могильника», объяснил редакции, что когда предприятие создавалось территория вокруг него была глубоким Подмосковьем, а ныне действующих норм радиационной безопасности не существовало.



В Москве начали стройку возле ядерного могильника

Радиационный фон

превышает норму в 300 раз

Весь текст тут https://t.co/a2xA6fpGWl pic.twitter.com/tnH9sn2icB — Alan Vest (@ya_AlanVest) July 13, 2019

Отношение к отходам в прошлом было легкомысленнее. Предприятия грубо говоря просто выкидывали всё за забор. Уверен, что завод полиметаллов по приказу Лаврентия Берии отрабатывал рудные концентраты, получал тысячи тонн отходов и вследствие недопонимания заполнял ими овраги. На предприятии не скрывают, что вели работы, связанные с ядерной программой. «Росатом» территорию отдал, Москва приняла, но не хватило ума нанять директора, восстановить забор и вести работы, — рассказывает Ожаровский.

На территории проводили анализ проб специалисты кафедры радиохимии химического факультета МГУ. Их результаты совпадают с показателями «РАДОНа». Своё независимое исследование проводил и Greenpeace .

Гамма-спектрометрия и жидкостная экстракция выявили значительную удельную активность альфа-активных радионуклидов радия-226 (до 8,2 кБк/кг) и тория-232 (2,7 кБк/кг), а также урана-238 (1 кБк/кг). Это в 11,9 раз больше, чем необходимо, чтобы отнести грунт к радиоактивным отходам, — говорится в их отчёте.

Действительно, согласно постановлению правительства РФ от 19 октября 2012 года грунт начинает относится к радиоактивным отходам по сумме альфа-радионуклидов при показателе в 1 кБк/кг. В приведённом выше исследовании Greenpeace суммарный показатель — 11,9 кБк/кг.

Еще в 2006 году главный инженер московского «РАДОНа» Александр Баринов заявлял , что загрязнение в этом месте измеряется «десятками тысяч тонн радиоактивной земли».

Радикально решить эту проблему, то есть провести полную дезактивацию с вывозом всех РАО, просто нереально — это очень дорого. Некоторая альтернатива — придать территории соответствующий статус и ввести ограничительный режим пользования. Но такое решение городские власти тоже пока не принимают. К тому же, здесь — оползневый склон. Работы на подобном объекте — очень сложная инженерная проблема: неосторожное движение, и радиоактивный грунт может попасть в реку. Поэтому существующее загрязнение лишь консервируется, чтобы сделать территорию безопасной для людей. Вообще на этом склоне мы занимаемся своеобразной терапией. Причём уже не первый год. Дезактивационные работы приходится проводить каждую весну, после того как сойдёт снег, который уносит в реку часть грунта, обнажая участки радиоактивного загрязнения, — объяснял Баринов.

Экоактивисты, а также эксперты-ядерщики уже несколько месяцев пытаются привлечь внимание общественности к потенциальной опасности для горожан. 22 июля около 600 жителей Южного и Юго-Восточного округов вышли на митинг против строительства транспортной хорды. Однако столичные власти не согласны с их оценкой угрозы. News.ru направил запрос в Институт Генплана и Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, однако к моменту публикации материала ответ не был получен. При этом институт ранее уже комментировал СМИ, что строительство Юго-Восточной хорды у платформы «Москворечье» не затронет непосредственно загрязнённых радиацией почв. Также в Институте Генплана и Москомархитектуры уже заявляли, что до строительства автотрассы будут выполнены определённые исследования и радиационная оценка территории.

Специалист программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский объяснил, в чём именно заключается опасность для москвичей.

Любое дополнительное облучение несёт риск. Это не значит, что вы сразу умрёте, как в сериале «Чернобыль», но любая дополнительная доза — это нехорошо. Потом нужно понимать разницу между внутренним и внешним облучением. Внешнее — это если вы будете месяц стоять у этого могильника. Тогда вы наберете серьёзную дозу, но понятно, что так никто делать не будет. Опасность не в этом, а во внутреннем излучении, к которому может привести строительство. Там радий, торий и уран лежат, неизолированные от окружающей среды. Это альфа-активные радионуклиды. Пока все присыпано грунтом, доза радиации не такая сильная, но при попытке пригнать технику, начать работы, возможен оползень, который может открыть присыпанные сверху грунтом захоронения. Если альфа-активные радионуклиды попадают внутрь человека, то наступает внутреннее облучение, которое вызывает нарушения работы организма вплоть до онкологии, — рассказывает Ожаровский.

2 апреля строительство Юго-Восточной хорды обсуждали на общественных слушаниях с жителями района «Москворечье-Сабурово». Представляющий проект специалист Института Генплана Москвы Игорь Бахирев, отвечая на вопрос о радиоактивном грунте, заявил , что на текущей стадии не предусмотрено изысканий, касающихся радиоактивных источников.

Мы только делаем инженерно-геологические изыскания, инженерную подготовку. Вопросы о том, как вести трассу через загрязненные участки, будут обсуждаться позже и, если понадобится, будет рекультивация, — цитируют СМИ Бахирева.

Стоит отметить, что публичные слушания, по информации в прессе , проходили с нарушениями. По протоколам, против строительства хорды проголосовали 1,8 тыс. жителей Текстильщиков, а за — 3 тыс. Однако, когда экоактивисты обошли дома, они выяснили, что некоторые голосовавшие ничего не знают о проекте. Также имена части жителей вписали в протоколы несколько раз, при этом их голоса записаны «за» проект, хотя они голосовали против. Наконец, после слушаний были написаны заявления в прокуратуру людьми, чьи умершие родственники фигурировали как люди, проголосовавшие за трассу.