Суд снял арест с косаток и белух в бухте Приморья

https://news.ru/storage/news/51d742e82cafe92e213ce8e57a4647d4/fde9139b-7c8c-4d51-bf67-8ce927864385_850.jpg Liu Dawei/Xinhua/Global Look Press

По решению Приморского краевого суда, арест косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя в Приморье, отменён.

Ходатайства об освобождении животных из-под ареста подавали сразу четыре компании: «Афалина», «Океанариум ДВ», ООО «Белый кит» и ООО «Сочинский дельфинарий».

«Во всех случаях суд решил отменить постановления Ленинского районного суда (об аресте), в удовлетворении ходатайства следователя отказать», — сообщил представитель суда.

Арестованных животных готовили к незаконной транспортировке в Китай. В ходе проверки условий и целей содержания в Средней бухте краснокнижных косаток и белух нашли нарушения со стороны и Росрыболовства, и компаний, которые отловили животных. Чтобы животных не вывезли из бухты, суд наложил обеспечительные меры.

Ранее News.ru писал о том, что Тихоокеанский флот поможет экологам вернуть домой выловленных браконьерами для продажи в Китай косаток и белух. Они находятся в «китовой тюрьме» в бухте Средней под Находкой, белух экологи насчитали около 90 особей, большинство из которых — детёныши.