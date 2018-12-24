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Суд снял арест с косаток и белух в бухте Приморья

Liu Dawei/Xinhua/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

По решению Приморского краевого суда, арест косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя в Приморье, отменён.

Ходатайства об освобождении животных из-под ареста подавали сразу четыре компании: «Афалина», «Океанариум ДВ», ООО «Белый кит» и ООО «Сочинский дельфинарий».

«Во всех случаях суд решил отменить постановления Ленинского районного суда (об аресте), в удовлетворении ходатайства следователя отказать», — сообщил представитель суда.

Арестованных животных готовили к незаконной транспортировке в Китай. В ходе проверки условий и целей содержания в Средней бухте краснокнижных косаток и белух нашли нарушения со стороны и Росрыболовства, и компаний, которые отловили животных. Чтобы животных не вывезли из бухты, суд наложил обеспечительные меры.

Ранее News.ru писал о том, что Тихоокеанский флот поможет экологам вернуть домой выловленных браконьерами для продажи в Китай косаток и белух. Они находятся в «китовой тюрьме» в бухте Средней под Находкой, белух экологи насчитали около 90 особей, большинство из которых — детёныши.


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