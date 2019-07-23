https://static.news.ru/photo/20ad1858-ad4c-11e9-8207-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Минсельхоз РФ подготовил законопроект, в котором Россельхознадзор наделяется контрольными функциями за применением пестицидов на полях. Ранее Россельхознадзор связал массовую гибель пчёл именно с отсутствием у ведомства этих полномочий.

В целях обеспечения государственного контроля за безопасным применением пестицидов, министерством подготовлен к внесению в правительство РФ законопроект, которым предлагается в полном объёме наделить Россельхознадзор полномочиями по осуществлению такого контроля, — сообщили в Минсельхозе .

Как писал News.ru, по инициативе Минэкономразвития восемь лет назад Россельхознадзор лишился полномочий по надзору за применением пестицидов на полях. Именно с бесконтрольным использованием химических средств сотрудники ведомства теперь связывают массовую гибель пчёл в ряде регионов России. В Россельхознадзоре считают, что именно Минэкономразвития должно взять на себя ответственность за массовую гибель пчёл и употребление россиянами овощей и фруктов с повышенным содержанием пестицидов, нитратов и нитритов.