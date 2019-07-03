На днях очередной москвич остался без денег и карт, после того как принял предложение попить воды, предложенной таксистом. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой». News.ru рассказывает, как подобный преступный промысел стал частым явлением среди людей, официально зарабатывающих извозом. А также о том, почему жертвы попадаются на уловки грабителей.

Тихий разбой

Последний инцидент произошёл буквально на днях. По данным правоохранительных органов, пострадавший до отравления отдыхал в ресторане в центре Москвы. Затем мужчина вышел из заведения и сел в припаркованное рядом такси, чтобы доехать домой.

Во время движения водитель предложил ему попить воды, после чего пассажир почувствовал себя плохо и вышел из автомашины, после чего она уехала. Вызвав другое такси, он добрался до дома и лёг спать, — сообщается на сайте МВД РФ.

Сергей Булкин/News.ru

Утром пострадавший обнаружил пропажу банковских карт. По данным самого потерпевшего, с его карточки списали 16 тысяч рублей. В то же утро мужчина был госпитализирован из-за плохого самочувствия.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой», — сказано на сайте ведомства.

«Семейное дело»

Это далеко не единичный случай. Так, в 17 октября 2017 года в Москве задержали 29-летнего таксиста, который грабил клиентов с помощью минеральной воды.

Пресс-служба ГСУ СК по Москве сообщала , что на водителя такси вышли, когда расследовали смерть 54-летнего мужчины на улице Двинцев. Его тело было обнаружено недалеко от оживлённой проезжей части утром 9 апреля. Эксперты выяснили, что смерть наступила в результате отравления спиртом и психотропным препаратом.

По версии следствия, с 2015 года мужчина оказывал услуги частного извоза и под разными предлогами предлагал своим клиентам выпить минеральной воды с растворённым в ней психотропным веществом. После того как пассажир отключался, водитель похищал все ценные вещи. Во время обыска дома у таксиста нашли более 100 наручных часов, многочисленные гаджеты и психотропные препараты.

Через несколько дней после этого в столице задерживают отца отравителя. По версии следствия, он напоил своего пассажира водой с неизвестным веществом и украл у него мобильный телефон. В квартире отца отравителя было обнаружено более 190 таблеток психотропного вещества, 20 мобильных телефонов и 98 наручных часов.

Жарко. На улице «сковородка». И если человек предлагает тебе закрытую бутылку с водой, то почему бы и нет? Мы же не берём у него изо рта, вот он пил-пил и потом говорит: «Хочешь воды? На». Нам кажется, что опасности нет, — комментирует психолог Наталья Толстая первый из случаев. Не бери у других людей

Наталья уверена, что люди привыкли к «халяве».

Мы приучены к тому, что сейчас такси не ловится на улице. И чаще всего мы вызываем их через известные приложения. Это раз. Мы знаем, как его зовут, номер машины. Это, конечно, нас расхолаживает, мы думаем, что мы знаем, с кем мы едем. Но это не так, — отмечает эксперт.

Помимо массовых отравлений, бывали и частные случаи. После инцидента люди не писали заявление в полицию, но случившееся запоминали надолго.

Так, собеседник News.ru Михаил рассказывает, что примерно в 2015 году его коллега был переведён из Екатеринбурга в Москву в связи с повышением. О гостеприимности столицы он знал из старых советских фильмов. Однако жизнь преподнесла ему урок на всю жизнь. Прожив в Москве около недели, он отправился на корпоратив по поводу чьего-то дня рождения. По простоте душевной он взял с собой папку с документами, в которой были паспорт, документы на квартиру в Екатеринбурге, ключи от неё и от автомобиля, документ о техосмотре, а также свежеполученная зарплатная карточка с конвертом, в котором хранился ещё не распечатанный ПИН-код. После корпоратива он поймал попутку, где улыбающийся таксист с южным акцентом стал узнавать у него, откуда он, где живёт, что праздновал и так далее. Храбрости пассажиру «серого» такси придавал алкоголь, который был на корпоративе в свободном доступе.

Таксист, увидев, что везёт «правильного клиента», предложил ему ещё выпить. Дескать всё бесплатно, если понравится, то он сможет купить бутылку домашнего вина, которое, естественно, «совсем не на продажу, а только для себя из лучших гроздей винограда Изабелла». После буквально одного-двух глотков мужчина не помнил ничего. Вернулся он домой лишь под вечер следующего дня без документов, денег, телефона и ботинок. Из памяти выпал целый день — что с ним было, вспомнить он так и не мог. Прояснить ситуацию помогла лишь статистика операций по банковским картам, которые были опустошены неизвестным виноделом.

Сергей Булкин/News.ru

Психолог отметила, что в последние годы в средствах массовой информации постоянно говорят о таких случаях.

Это очень правильный ход, мы хотя бы предупреждаем людей, что ничего не бери у других людей. В песочнице деткам об этом рассказываем, а сейчас приходится напоминать взрослым людям, — считает Наталья Толстая.

Фигурантами становятся водители как официальных, так и такси, работающих без соответствующей лицензии, — отметила старший помощник руководителя (по вопросам взаимодействия со СМИ) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, лейтенант юстиции Юлия Иванова. Легал/Нелегал

Председатель профсоюза столичных таксистов уверен, что нелегально работающие таксисты чувствуют безнаказанность.

Вот вы говорите: «Я знаю кто меня везёт». Но это не так. Водителей никто не отслеживает. Меняются они или нет, знает только таксопарк, в котором стоит машина. Поменялись или нет водители, даже проверять не будут. Машина работает, и хорошо, — заключил эксперт.

Вячеслав отмечает, что нападения со стороны таксистов — просто лёгкие деньги.

Водители катаются по поддельным документам, меняются, и никто за этим не смотрит, — заключил эксперт.

Подводя итоги, психолог Наталья Толстая отметила, что лучше ездить с проверенными водителями.

Знакомые посоветовали или сами записали номер кого-то. Лучше иметь два-три знакомых водителя и пользоваться их услугами, — заключила эксперт.

В любом случае, если вы видите каждый день одну и ту же машину у метро — одного цвета, марки, одни и те же номера — скорее всего, это местный бомбила, и его услугами можно пользоваться, так как они не рискуют терять точки из-за лёгкой разовой наживы. А вот машины, стоящие у клуба и других ночных заведений, лучше обходить стороной.