https://static.news.ru/photo/45cdab60-8fed-11e9-a3b6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заместитель главы Гидрометцентра Надежда Точенова рассказала, какой будет первая неделя июля.

По её словам, москвичам следует приготовиться к переменной облачности, кратковременным дождям и грозам с порывистым ветром до 15 метров в секунду.

В настоящее время циклон, который обуславливал погоду на предыдущей неделе, отходит на север, — рассказала она «Вечерней Москве».

Согласно прогнозу, в ночь на понедельник ожидается гроза с дождём. При этом днём 1 июля воздух в столице прогреется до плюс 22 градусов тепла. Во вторник, 2 июля, никаких изменений не ожидается, а вот в среду столбики термометров поднимутся до отметки плюс 27 градусов.

Ранее News.ru писал о том, что 29 июня в Москве стало самым холодным днём более чем за 70 лет. В дневное время температура воздуха составила лишь плюс 11 градусов. Климатическая норма в это время года составляет плюс 22 градуса.