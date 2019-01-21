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Главврача больницы в Пензе оштрафуют за койки из досок

Здание прокуратуры Пензенской области penzasmi.ru

Здание прокуратуры Пензенской области

общество [ версия для печати ]

В пресс-службе прокуратуры Пензенской области сообщили, что возбуждено дело об административном правонарушении в отношении главврача Кузнецкой межрайонной больницы Пензенской области, где больных размещали на самодельных койках из деревянных досок.

Ранее посетители больницы опубликовали фотографию в социальной сети «ВКонтакте», на которой видно, что в качестве больничной койки используется конструкция из стульев и досок.

«Прокуратура города Кузнецка возбудила дело об административном правонарушении по статье “Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" в отношении главврача больницы», — сообщил ТАСС представитель прокуратуры.

Прокуратура направила дело для рассмотрения в управление Роспотребнадзора Пензенской области. Главврачу грозит штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей.

Как писал News.ru, Кузнецкая больница закупит резервные койки после публикации в соцсетях фотографий кроватей из досок, которые персонал соорудил из-за наплыва пациентов. По словам главного врача медучреждения Алексея Потапова, обычно кроватей достаточно, однако ночью и в праздники иногда приходится «разворачивать "приставные" койки». Он также подтвердил подлинность снимков. 


#штраф #пенза #БОЛЬНИЦА
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