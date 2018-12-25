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Глава Татарстана выступил против скидок на штрафы ГИБДД

Президент Татарстана Рустам Минниханов Global Look Press/Zamir Usmanov

Президент Татарстана Рустам Минниханов

общество [ версия для печати ]

Президент Татарстана Рустам Минниханов считает необходимым пересмотреть скидку на уплату штрафов ГИБДД. Глава республики предложил Госсовету региона выйти на федеральный уровень с этой инициативой.

Послабление, по его словам, привело к потерям в бюджете.

«Мы из-за этого только за 2018 год теряем три миллиарда рублей, которые могли бы направить на ремонт дорог», — рассказал Минниханов.

Он отметил, что скидка никак не повлияла и на собираемость.

«Порядка больше не стало. Человек нарушил — значит, должен заплатить установленный штраф», — подчеркнул Минниханов.

Но эксперты считают, что предложенные главой Татарстана идеи никак не отразятся на бюджете.

«Скидка дала людям мотивацию оплачивать штрафы. Если отменить эти 50% скидки, то сумма поступлений в бюджет останется на том же уровне, потому что водители перестанут платить штрафы», — сказал РБК представитель Федерации автовладельцев России по Казани Дмитрий Золотов.

Скидка в 50% на штрафы ГИБДД начала действовать с 1 января 2016 года для тех, кто вносит оплату в течение 20 дней.

Ранее News.ru писал, что в Москве штраф за неоплату парковки увеличат в два раза — до пяти тысяч рублей. Такой законопроект внесён на рассмотрение в Московскую городскую думу.


#татарстан #штрафы #скидки
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