Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе России и Грузии работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Северной Осетии.

По данным ведомства, скопления легковых и грузовых автомобилей на КПП не наблюдается.

По грузовым, можно сказать, незначительное на въезд, на выезд — нет, — уточнили в пресс-службе в комментарии ТАСС.

Как писал News.ru, ранее Ростуризм проинформировал, что деньги за аннулированные туры в Грузию можно вернуть в связи с существенно изменившимися после заключения договоров с туроператорами обстоятельствами.

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