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Связанное с транспортировкой беспокойство косаток и белух из бухты Средней Приморского края к местам выпуска снизилось, сообщили в Тихоокеанском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Специалисты отметили, что в настоящее время дыхание у всех животных, которых перевозили на автотранспорте и перегружали на судно, спокойное. Бывшие узники «китовой тюрьмы» находятся в транспортировочных ваннах, которые защищены от...