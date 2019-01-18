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ФАС завела дело на «Аэрофлот» по заявлению экс-главы Колымы

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Комиссия УФАС по Магаданской области начала рассмотрение дела о завышении цен на услуги воздушной перевозки грузов и почты сотрудниками «Аэрофлота», сообщили в пресс-службе регионального управления антимонопольного ведомства.

«Дело было возбуждено по результатам рассмотрения заявления экс-губернатора Магаданской области (Владимира Печёного. — News.ru) об увеличении авиатарифа на перевозку грузов группой лиц "Аэрофлот" до 345 рублей за килограмм в апреле 2018 года», — цитирует сообщение ТАСС.

В действиях представителей «Аэрофлота» УФАС выявило «признаки установления монопольно высоких цен на услуги воздушной перевозки грузов и почты по направлению Москва — Магадан».

Авиаперевозки являются единственно возможным способом доставки грузов в Магаданскую область как в труднодоступный регион.

Как писал News.ru, ранее «Аэрофлот» обратился к Минтрансу и Росавиации с просьбой обеспечить дополнительное субсидирование для продолжения полётов на Дальний Восток. Заявление связано с полным освоением предыдущих инвестиций.


#ФАС #АЭРОФЛОТ #Магадан #Магаданскаяобласть
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