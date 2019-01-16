«Аэрофлот» попросил у Минтранса дополнительные субсидии

https://news.ru/storage/news/6a50b6c13ff89df5b9ddd1983e2a6b37/634a7ecf-be65-4ae5-a478-8f7aa7e643a5_850.jpg Juri Zolotarev/ Russian Look/Global Look Press

Компания «Аэрофлот» обратилась Минтрансу и Росавиации с просьбой обеспечить перевозчику дополнительное субсидирование для продолжения полётов на Дальний Восток. Заявление связано с полным освоением предыдущих инвестиций.

На данный момент заказ билетов на рейсы по дальневосточным маршрутам временно заморожен. Все подтверждённые ранее бронирования на 16 января 2019 года подлежат последующему оформлению по установленным правилам, сообщает РИА Новости.

Воспользоваться субсидируемыми перелётами в экономклассе имеют право граждане РФ в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет); инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребёнка-инвалида, а также граждане, обладающие удостоверениями многодетной семьи или иными документами, доказывающими данный статус.

Кроме программы субсидии перевозок, «Аэрофлот» реализует билеты в экономкласс согласно собственной программе «плоских» тарифов. Их может купить любой пассажир без каких-либо ограничений. Установленные правила, как и раньше, работают на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении.

Ранее News.ru сообщал об инициативе Минтранса облегчить работу авиакомпаний, несмотря на отмену аэропортовых сборов для авиакомпаний. Ведомство собирается дать перевозчикам право выбирать заправщика и бесплатно пользоваться инфраструктурой (стоянка машин, стойки регистрации). По словам гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова, принимаемые меры не спасут от повышения цен.