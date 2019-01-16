USD  67.082 EUR  76.9498
GOLD1,293 $   Brent60.56 $ Bitcoin3,639.93 $
МОСКВА-7°C18:31
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

«Аэрофлот» попросил у Минтранса дополнительные субсидии

Juri Zolotarev/ Russian Look/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Компания «Аэрофлот» обратилась Минтрансу и Росавиации с просьбой обеспечить перевозчику дополнительное субсидирование для продолжения полётов на Дальний Восток. Заявление связано с полным освоением предыдущих инвестиций.

На данный момент заказ билетов на рейсы по дальневосточным маршрутам временно заморожен. Все подтверждённые ранее бронирования на 16 января 2019 года подлежат последующему оформлению по установленным правилам, сообщает РИА Новости.

Воспользоваться субсидируемыми перелётами в экономклассе имеют право граждане РФ в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет); инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребёнка-инвалида, а также граждане, обладающие удостоверениями многодетной семьи или иными документами, доказывающими данный статус.

Кроме программы субсидии перевозок, «Аэрофлот» реализует билеты в экономкласс согласно собственной программе «плоских» тарифов. Их может купить любой пассажир без каких-либо ограничений. Установленные правила, как и раньше, работают на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении.

Ранее News.ru сообщал об инициативе Минтранса облегчить работу авиакомпаний, несмотря на отмену аэропортовых сборов для авиакомпаний. Ведомство собирается дать перевозчикам право выбирать заправщика и бесплатно пользоваться инфраструктурой (стоянка машин, стойки регистрации). По словам гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова, принимаемые меры не спасут от повышения цен.


#россия #АЭРОФЛОТ #ДАЛЬНИЙВОСТОК #Минтранс
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

читайте также
общество 11:59, 16 января 2019
Россиянам предрекли повышение цен на авиабилеты
общество 21:47, 14 января 2019
«Аэрофлот» лишил привилегий основателя Tooligram за хамство
экономика 11:36, 10 января 2019
«Аэрофлот» может повысить стоимость билетов
экономика 08:47, 24 декабря 2018
Ростех планирует сохранить свои акции в «Аэрофлоте»
Лента новостей
спорт 18:27
Легенда биатлона распёк «бездельника» Шипулина
технологии 18:23
МЭР раскритиковало идею ФАС о блокировке сайтов
происшествия 18:13
Стёкла заднего вида похитили с машины певца Саруханова
экономика 18:09
ПФР опроверг «нечестную» индексацию страховых пенсий
спорт 18:08
Тренер Емельяненко опасается его соперника
Другие новости
экономика 18:10
Кого в России роботы оставят без работы
Искусственный интеллект угрожает многим профессиям
экономика 18:09
ПФР опроверг «нечестную» индексацию страховых пенсий
экономика 18:00
Топ-5 важных новостей 16 января
News.ru собрал события, которые могли пройти мимо вас
экономика 17:58
Профицитных региональных бюджетов в РФ стало больше
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top