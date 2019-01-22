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Экс-звезда «Уральских пельменей» стал бизнес-тренером

Сергей Нетиевский netievskij/facebook.com

Сергей Нетиевский

общество [ версия для печати ]

Экс-директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский открыл курсы для начинающих предпринимателей. Обучение будет проходить на круизной яхте во время путешествия по Сейшельским островам.

Для участников организуют семинары об управлении проектами, о правильном пиаре, тимбилдинге, а также об «актёрском мастерстве в бизнес-процессах», о преодолении страхов общения.

«Присоединяйтесь к путешествию, в котором приобретёте новые впечатления, знания и знакомства. Мы идем на парусных катамаранах с идеальными ходовыми качествами и современным интерьером», — написал Нетиевский на своей странице в Instagram.

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Поехали!! Друзья, приглашаю вас присоединиться к уникальному маршруту под парусами! Мы с партнерами и единомышленниками отправляемся в путешествие на катамаранах на Сейшелы. Наполнитесь непередаваемыми ощущениями сказочного мира, существующего теперь для Вас. Это буйная флора и причудливая фауна коралловых рифов и островных заповедных мест, километры белоснежных пляжей и креветки размером с тарелку, Это Команда людей, объединенная духом свободы, Окунитесь в интерактивные семинары и беседы на темы : Как создать, масштабировать и управлять проектом, Как вырастить собственный бренд: «Все пиар , кроме некролога», Правила Командообразования, Актерское мастерство в бизнес-процессах, Преодоления страхов общения с аудиторией, Спонтанность и импровизация в жизни, Мозговые штурмы, как инструмент развития, У нас осталось ВАШЕ место в команде! Присоединяйтесь к путешествию, в котором приобретёте новые впечатления, знания и знакомства. Мы идем на парусных катамаранах с идеальными ходовыми качествами и современным интерьером. Оставьте заявку: www.sailingtraveler.com Звоните по телефону +7 495 790 69 98 WhatsApp + 7 964 763 79 91 @sailingtraveler #sailingtravel #нетиевский @rmakarov #круизнаяхте #отдыхнаяхте #путешествиенаяхте #отдыхнасейшелах #сейшелы #путешествиесосмыслом #яхттур #яхткруиз #подпарусамисосмыслом #sailingtraveler #нетиевский #lifesailing #экзотическийотдых #тренингнаяхте #оригинальноепутешествие #яхтинг #yachtinglife

Публикация от Сергей Нетиевский (@netievskiy_official)

Артист отметил, что всегда любил дикую природу и активный отдых и давно занимается семинарами. На этот раз он решил совместить два любимых занятия: отправиться в настоящее путешествие, а в нём провести мастер-классы, информирует URA.RU.

Сергей Нетиевский покинул коллектив «Уральских пельменей» в 2015 году.


#обучение #Уральскиепельмени
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