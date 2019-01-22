Экс-звезда «Уральских пельменей» стал бизнес-тренером

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Сергей Нетиевский

Экс-директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский открыл курсы для начинающих предпринимателей. Обучение будет проходить на круизной яхте во время путешествия по Сейшельским островам.

Для участников организуют семинары об управлении проектами, о правильном пиаре, тимбилдинге, а также об «актёрском мастерстве в бизнес-процессах», о преодолении страхов общения.

«Присоединяйтесь к путешествию, в котором приобретёте новые впечатления, знания и знакомства. Мы идем на парусных катамаранах с идеальными ходовыми качествами и современным интерьером», — написал Нетиевский на своей странице в Instagram.

Артист отметил, что всегда любил дикую природу и активный отдых и давно занимается семинарами. На этот раз он решил совместить два любимых занятия: отправиться в настоящее путешествие, а в нём провести мастер-классы, информирует URA.RU.

Сергей Нетиевский покинул коллектив «Уральских пельменей» в 2015 году.