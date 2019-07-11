https://static.news.ru/photo/bbadeb72-a3f9-11e9-ab13-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Избитая семилетняя Аиша Ажигова, привезённая из Ингушетии в Москву на лечение, чувствует себя лучше и уже ест мороженое.

Самочувствие Аиши Ажиговой улучшается. Девочка стала активнее и начала лучше есть, в том числе и мороженое. Комплексная терапия продолжается, — сообщили АГН «Москва» в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Как писал News.ru ранее, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии сообщили, что состояние Аиши стабилизировалось. Наметилась небольшая тенденция, но ещё неустойчивая, к улучшению патологических изменений в левой руке. В лечении больной участвуют реаниматологи, хирурги, педиатры и психологи. Сейчас врачи борются за каждый сантиметр её правой руки.