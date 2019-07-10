https://static.news.ru/photo/4917d9fc-a2fe-11e9-a0e7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Состояние семилетней Аиши Ажиговой стабилизировалось. Об этом сообщили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где она проходит лечение.

Состояние больной стабилизировалось. Наметилась небольшая тенденция, но ещё неустойчивая, к улучшению патологических изменений в левой руке, — сообщили в пресс-службе НИИ.

Отмечается, что в лечении больной участвуют реаниматологи, хирурги, педиатры и психологи. Сейчас врачи борются за каждый сантиметр её правой руки.

Как писал News.ru, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что врачам НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, возможно, не удастся спасти правую кисть девочке, пострадавшей от побоев в Ингушетии. Аиша Ажигова была доставлена 4 июля в одну из больниц Назрани с множественными ушибами и травмами. Как оказалось, она росла в семье тёти, именно эта женщина стала главной подозреваемой и была задержана по делу об избиении девочки.