Когда люди становятся родителями, их чаще начинают критиковать окружающие. К такому выводу пришли эксперты Johnson&Johnson. Они провели глобальное исследование в шести странах мира. Представители компании опросили почти шесть тысяч родителей о том, как изменилась их жизнь после появления ребёнка. Более 40% матерей и отцов заявили об обилии непрошеных советов, которые им дают окружающие. Критикуют родителей как родственники, так и незнакомцы из Сети. Советчики оказываются недовольными кормлением младенца, стилем его воспитания, поведением отпрыска на людях и даже распределением семейного бюджета.

Представители американского холдинга опросили жителей стран с кардинально разным менталитетом и ценностями. Эксперты провели исследование среди родителей из Великобритании, ЮАР, Саудовской Аравии, России, Испании и Польши. Выяснилось, что отношение к детям в разных государствах значительно отличается. Российские взрослые оказались наиболее самодостаточными и изолированными от непрошеных советов. А мамы и папы Саудовской Аравии каждый день как на страшном суде у окружающих.

Великобритания

В Великобритании около 49% родителей хоть раз получали критику со стороны окружающих по поводу воспитания ребёнка. Чаще поучают более молодых родителей. Около 53% представителей поколения Y (рождённые в 1980–2000 годы) признались, что слышали негативные высказывания. Для сравнения: только 38% родителей старше 40 лет могли пожаловаться на это.

Чаще всего в Великобритании недовольны тем, как родители кормят младенца. Такие претензии окружающие высказывали в 53% случаях. Ещё в 21% случаев критика была связана с кормлением грудью. Например, люди осуждали мам, кормящих в общественных местах.

Vickie Flores/Global Look Press

Субъектами критики у британцев оказались самые близкие люди. Родственники (30%) и собственные родители (31%). Ещё 31% процент опрошенных заявили, что слышат негативные высказывания в Интернете — на родительских форумах и в социальных сетях. Но всё равно более 50% британцев, имеющих детей, заходят на интернет-площадки минимум раз в полчаса.

Южно-Африканская Республика (ЮАР)

Африканские родители чаще, чем британские, слышат критику окружающих — 58% мам и пап сталкивались с ней. Чаще всего негативные высказывания себе позволяют родители супруга(и) (33%), собственные родители (30%), а также друзья без детей (29%). Часть опрошенных (12%) заявили, что после порции критики чувствуют себя плохими воспитателями.

Мамы и папы из ЮАР реже других слышат критику в Интернете. Только 14% заявили о негативных высказываниях в Сети. Для сравнения: 64% жителей этой страны сталкиваются с непрошеными советами в реальной жизни.

Miro May/Global Look Press

Чаще всего окружающие осуждают способ кормления ребёнка, выбранный родителями (27%), а также количество внимания, уделяемого отпрыску (26%). Также нередко критики бывают недовольны общим подходом к воспитанию младенца (25%) и распределением семейного бюджета (24%).

Саудовская Аравия

Родители из страны песков и барханов тоже нередко слышат критику окружающих по поводу воспитания детей. Больше половины, 60%, признались в этом.

Уникальная особенность Саудовской Аравии — отсутствие единения между супругами в воспитании ребёнка. Так, 47% опрошенных заявили, что вторая половина регулярно критикует его(её) родительский подход. Для сравнения, бабушки и дедушки только в 33% случаев говорят замечания.

Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

За что критикуют родителей в Саудовской Аравии чаще всего, в результатах исследования не сообщается. Отмечено лишь, что 33% из молодого поколения больше всего беспокоятся о материальной обеспеченности своей семьи.

Россия

Наши соотечественники наименее критично настроены в отношении воспитания чужих детей. Только 25% опрошенных родителей заявили, что слышали критику от окружающих по поводу воспитания отпрысков. Около 45% респондентов сказали, что не сталкивались с таким вообще.

В России большинство родителей (58%) слышат критику в реальной жизни, и только 17% сталкивались с негативными высказываниями в Интернете. В целом россияне часто пользуются онлайн-платформами для обсуждения детских проблем. Таких оказалось около 40%.

Как и в других странах, в России самые активные критики — родители с обеих сторон. В более 60% случаев дедушки и бабушки спешат сказать своё веское слово. Причём матерей критикуют гораздо чаще, чем отцов. Мужчинам в воспитании ребёнка многое «прощается».

Сергей Лантюхов/News.ru

Чаще всего россияне осуждают отсутствие дисциплины у ребёнка и плохое его поведение (28%), чуть реже (18%) — количество внимания, которое родители уделяют малышу, ещё 17% критикуют общий подход к воспитанию младенца, столько же людей высказывают негативные оценки по поводу распределения финансов в семье.

Также эксперты опросили родителей, по какой причине они сами могут начать критиковать чужой подход в воспитании. Выяснилось, что больше всего нареканий вызывает плохое поведение ребёнка (59%), общий подход к воспитанию (41%), детская гигиена (26%) и питание младенца (21%).

Испания

Испанцы, как и россияне, неохотно лезут в чужой монастырь со своим уставом. Только 37% родителей признались, что сталкиваются с критикой своего родительского подхода. Чаще непрошеные советы люди дают в реальной жизни (58%), и только 13% слышат негативные высказывания в Интернете.

Как и в Великобритании, осуждению подвергаются чаще молодые родители, чем люди в возрасте. Около половины представителей поколения Y получают негативные оценки в адрес воспитания младенцев. Среди людей возраста 40+ таких меньше — только 31%.

Rodrigo Garcia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как и в Саудовской Аравии, в Испании воспитание ребёнка часто критикует второй родитель. Об этом заявили 33% опрошенных. В 23% случаев негативные оценки высказывают члены семьи и бездетные друзья, в 15% случаев — родители других детей.

Чаще всего осуждение у окружающих вызывает поведение ребёнка, за это критикуют родителей в 30% случаев. Чуть реже окружающие высказываются по поводу кормления малыша — 20% случаев. Примерно столько же (19%) не одобряют количество внимания, которое родители уделяют ребёнку.

Также испанских мам и пап спросили, за что они сами критикуют других родителей. Половина опрошенных сказали, что у них вызывает раздражение плохое поведение чужого ребёнка. Ещё 33% заявили, что осуждают чужие методы воспитания. Использование чужими отпрысками гаджетов вызывает отторжение у 23% родителей.

Польша

Окружающие люди в Польше также отстранены от чужих детей, как и в России. Только 29% мам и пап в этой стране признались, что слышали критику по поводу воспитания своих детей. Чаще негативные оценки высказывают в адрес родителей из поколения Y.

Польских родителей, как и испанских, часто осуждают (28% случаев) за плохое поведение их отпрыска и общий подход к его воспитанию (27%). Ещё 21% опрошенных не одобряют количество внимания, которое родители уделяют ребёнку. Также 20% критиков недовольны чистотой в доме, где есть ребёнок.

Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как и в двух предыдущих странах, польские родители часто критикуют друг друга по вопросам воспитания. В 35% случаев негативная оценка исходит от супруга(и). В 29% родители получают критику от бабушек и дедушек ребёнка, в 23% — от других родственников.

Родители в Польше, как и россияне, неохотно обсуждают детские проблемы на интернет-площадках. Только 14% опрошенных пожаловались на критику в Сети. Чаще всего порцию негатива люди получали на специализированных родительских форумах (28%) и в социальных сетях (25%).