Эксперты выяснили, какие качества хотят видеть в своих детях жители различных стран. Для этого они проанализировали принципы воспитания подрастающего поколения в Британии, ЮАР, Саудовской Аравии, России, Испании и Польше. Соответствующее исследование, результаты которого есть в распоряжении News.ru, провела американская компания Johnson’s для детей. Всего были опрошены почти шесть тысяч человек. Причём респонденты могли выбрать несколько черт характера.

Российские родители чаще хотят, чтобы их дети выросли уверенными в себе. Эту черту характера как самую важную отметили 56% опрошенных респондентов. Также россияне считают необходимым привить детям трудолюбие, так ответила половина респондентов. Столько же опрошенных заявили, что хотели бы видеть своих отпрысков интеллектуально развитыми. Моральным качествам детей россияне уделяют гораздо меньше внимания. Только 18% мама и пап отметили, что в первую очередь хотят воспитать в ребёнке нежность и доброту.

Родители из Польши также считают, что детям важно привить качества, необходимые для успешной карьеры. Около половины поляков назвали высокое интеллектуальное развитие самым важным для ребёнка. Ещё 44% отметили, что не менее важна уверенность в себе. Также 43% респондентов уверены, что детям никуда без креативности. Примерно столько же (42%) высказались за «находчивость».

Günter Lenz/imageBROKER.com/Global Look Press

Похожие взгляды на воспитание детей высказывают жители Южной Африки. Мамы и папы из ЮАР уверены: в первую очередь они должны воспитать в отпрысках уверенность в себе, так ответили 58% респондентов. За трудолюбие выступили 52% африканцев. Высокое интеллектуальное развитие также весьма важно для африканского подрастающего поколения, это отметил 41% респондентов. О моральных качествах в этой стране говорят мало.

В Испании взгляды родителей на воспитание детей отличаются от восточноевропейских и африканских. Для жителей этого государства нравственные качества ребёнка не менее важны, чем умение добиваться успеха. Около половины респондентов заявили, что хотели бы видеть своих отпрысков высокоморальными людьми. Ещё 40% считают, что мягкость — важнейшая черта характера. Но испанцы также согласны с северными соседями — половина местных мам и пап отмечают, что «трудолюбие» и «высокое интеллектуальное развитие» являются нужными качествами для подрастающего поколения.

У британских родителей подход к воспитанию детей отличается от российского, польского и африканского. По их мнению, уверенность в себе и мягкость/доброта одинаково важны для подрастающего поколения. Их необходимость отметили около 40% опрошенных. Без трудолюбия также детям никуда, считают английские папы и мамы — его назвали важнейшей чертой характера 35% респондентов.

Только родители из Саудовской Аравии заявили, что выдающиеся моральные качества так же важны, как и уверенность в себе. Около 60% опрошенных обозначили эти черты характера как главные. 45% родителей заявили о важности интеллекта для ребёнка. Практически никто из опрошенных не посчитал показателем жизненного успеха такое качество, как «креативность».

Исходя из результатов исследования, жители развивающихся стран или стран с переходной экономикой (Россия, Польша, ЮАР) чаще хотят воспитать в своих детях качества, необходимые для успешной карьеры. Граждане развитых стран (Испания и Великобритания) делают упор на моральные качества. Это известная закономерность, считает директор Левада-Центра Лев Гудков.

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Жители развивающихся стран испытывают сильную неполноценность перед развитыми. При воспитании родители учат достигать цели. Прививается культ успеха любой ценой. В развитых странах уже достигнут определённый уровень благосостояния у людей. Быть первым среди первых уже не обязательно, чтобы жить достойно. Поэтому родители при воспитании детей делают акцент на нравственных и моральных качествах: сочувствие, солидарность, ответственность, включённость в общественные дела, — сообщил Лев Гудков.

Саудовская Аравия относится к развивающимся странам. Моральные качества там важны в первую очередь по религиозным причинам. Количество правоверных мусульман в Саудовской Аравии составляет более 90%. А ислам учит в первую очередь покорности перед Богом и доброте.

Семейный и детский психолог высшей категории, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги России Ольга Демьяненко в беседе с News.ru отмечает — ребенок не конструктор. Далеко не всегда можно воспитать нужные качества. Важно учитывать, с каким характером человек родился.

Все качества характера базируются на нашей нервной системе. Если человек появился на свет спокойным, пассивным, скромным, весьма сложно сделать из него лидера, энтузиаста и балагура. Нужно развивать другие положительные качества, которые в нём заложены, — отметила она.

Чтобы развить в маленьком человеке лидерские качества, важно не игнорировать его стремления, отмечает детский психолог. Например, когда малыш заявляет о своих желаниях — ему хочется определённую еду, поиграть в какую-то игру, — нельзя это игнорировать. Так человек учится отстаивать свою точку зрения.