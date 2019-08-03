https://static.news.ru/photo/ec04b6c4-b624-11e9-98e5-fa163e074e61_660.jpg Фикрет Раджабов (второй слева) Фото: Собрание депутатов г. Избербаш/YouTube

Советский райсуд Махачкалы на два месяца арестовал депутата Народного собрания Дагестана Фикрета Раджабова. На парламентария заведено уголовное дело о мошенничестве.

Суд поддержал ходатайство следствия и избрал в качестве меры пресечения депутату заключение под стражу сроком на два месяца, — цитирует ТАСС представителя инстанции.

Как писал News.ru, в конце мая в рамках расследования дела о преступном сообществе, занимавшемся противоправным отчуждением земельных активов, были заключены под стражу депутат Фикрет Раджабов, специалист управления Росреестра Ренат Шихвеледов и кадастровый инженер Абдулла Умаханов.

В середине июля Раджабову продлили арест до 15 ноября 2019 года, но 1 августа Верховный суд Дагестана отменил это постановление и освободил его из-под стражи. В этот же день Раджабов был вновь задержан на выходе из СИЗО в рамках уголовного дела о мошенничестве при отчуждении земельных участков.