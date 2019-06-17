Таксидермисты Государственного Дарвиновского музея в Москве создали чучело чёрного ягуара. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Коллектив таксидермистов закончил работу над созданием чучела чёрного ягуара. Музей хранит одну из крупнейших в мире коллекций животных необычной окраски (альбиносов и меланистов), но чёрного ягуара до настоящего времени не было, — цитирует сообщение АГН «Москва».
В музее добавили, что шкура животного поступила к ним в сентябре 2016 года из Московского зоопарка.
Основу чучела из пенополиуретана создал скульптор Анатолий Александров, после чего таксидермисты приступили к сборке экспоната.
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