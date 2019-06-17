https://static.news.ru/photo/abed6df4-90f6-11e9-a933-fa163e074e61_1024.jpg Фото: www.darwinmuseum.ru

Таксидермисты Государственного Дарвиновского музея в Москве создали чучело чёрного ягуара. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Коллектив таксидермистов закончил работу над созданием чучела чёрного ягуара. Музей хранит одну из крупнейших в мире коллекций животных необычной окраски (альбиносов и меланистов), но чёрного ягуара до настоящего времени не было, — цитирует сообщение АГН « Москва ».

В музее добавили, что шкура животного поступила к ним в сентябре 2016 года из Московского зоопарка.

Основу чучела из пенополиуретана создал скульптор Анатолий Александров, после чего таксидермисты приступили к сборке экспоната.

Как писал News.ru, ранее правительство вдвое увеличило перечень диких животных, которых предполагается запретить содержать в домашних условиях. В список попало множество видов зверей: от волков с лисами до коралловых полипов.