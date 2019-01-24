Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову

https://news.ru/storage/news/0bf7792e016ddb5de7c4feb2977a7e3b/f9ed703f-55e5-4b3e-bb52-086d7df91c24_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Ольга Бузова

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что официального представителя МИД РФ Марию Захарову нужно заменить на певицу Ольгу Бузову, так как словесное «мастерство» чиновницы нужно показывать по телевидению, а не в ведомстве.

«Мне кажется, мы недооценили Захарову, её нужно продвигать дальше. Куда-нибудь в "Дом-2" ведущей, это будет блестяще — и для неё новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет. Там Ольга Бузова, правильно? А Бузову, наоборот, нужно в МИД продвинуть», — сказал Чубайс.

Чубайс подчеркнул, что Бузова сможет проводить брифинги с журналистами не хуже Марии Захаровой, так как она моложе и популярнее. Об этом глава «Роснано» рассказал в интервью радиостанции BusinessFM.

Ранее Чубайс и Захарова не сошлись в оценках состояния российской экономики и работы Чубайса в правительстве. Вопрос о бедности населения у Захаровой возник после его речи на Гайдаровском форуме. Руководитель «Роснано» отметил, что за время его работы в правительстве состояние российской экономики улучшилось. Тогда представитель МИДа рассказала, что вспоминает этот период истории страны «с дрожью». Позже Чубайс признал своё поражение в споре с Марией Захаровой.

Как писал News.ru, Мария Захарова приняла капитуляцию Чубайса. Она также отреагировала на пост Чубайса, в котором он уличил её в подмене исторических дат, связанных с годами поступления на службу.