USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,289 $   Brent53.30 $ Bitcoin3,892.41 $
МОСКВА-2°C11:32
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Часть «фиолетовой» линии метро в Москве закроют

Anton Belitsky/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Три станции закроются на несколько дней на Таганско-Краснопресненской («фиолетовой») линии Московского метрополитена. Это необходимо для присоединения участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии к действующей сети.

Недоступными для пассажиров с 4 по 8 января будут станции «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники», сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

От закрытых станций до «Выхино» будут курсировать бесплатные автобусы. Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров метрополитена будут помогать людям найти остановки и выбрать оптимальный маршрут.

«На станциях метро разместят плакаты с информацией о временном закрытии участка линии, а на всех эскалаторах метро и в поездах Таганско-Краснопресненской линии будут транслировать аудиообъявления», — рассказали в департаменте.

В обычном режиме «фиолетовая» линия возобновит работу 9 января в 05:30.

Работы по подключению оборудования строящихся станций Некрасовской линии обещают проводить круглосуточно.

Как ранее сообщал News.ru, с 2 по 5 января закрыт и участок Арбатско-Покровской («синей») линии. Там модернизируют инфраструктуру.


#москва #метро
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
происшествия
Опубликовано видео взрыва маршрутки в Магнитогорске


читайте также
технологии 16:20, 2 января 2019
Четырнадцать станций метро откроют в Москве в 2019 году
общество 15:26, 2 января 2019
Составлен новогодний рейтинг станций метро Москвы
общество 06:05, 2 января 2019
Усовершенствованные поезда появятся в метро Москвы
Лента новостей
происшествия 11:31
Первых жертв рухнувшего дома похоронят к Рождеству
спорт 11:30
Обвиняемые в убийстве фигуриста частично признали вину
в мире 11:22
Каноническую УПЦ выгоняют из Киево-Печерской лавры
спорт 11:12
Канадцы оправдались за вылет с домашнего МЧМ
происшествия 11:10
Московская маршрутка попала в ДТП
Другие новости
общество 08:46
Памятник Николаю Чудотворцу поставят под Хабаровском
общество 08:33
Пентагон раскрыл досье шпиона Уилана
общество 08:25
Синоптики обещали москвичам пасмурную и снежную погоду
общество 07:49
Кельми завещал жильё жене и сыну
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top