Часть «фиолетовой» линии метро в Москве закроют

https://news.ru/storage/news/0ac097770238fe87548e761cb0e04874/1428a3bf-6f0f-484a-bef3-7b3384e4dbc8_850.jpg Anton Belitsky/Global Look Press

Три станции закроются на несколько дней на Таганско-Краснопресненской («фиолетовой») линии Московского метрополитена. Это необходимо для присоединения участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии к действующей сети.

Недоступными для пассажиров с 4 по 8 января будут станции «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники», сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

От закрытых станций до «Выхино» будут курсировать бесплатные автобусы. Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров метрополитена будут помогать людям найти остановки и выбрать оптимальный маршрут.

«На станциях метро разместят плакаты с информацией о временном закрытии участка линии, а на всех эскалаторах метро и в поездах Таганско-Краснопресненской линии будут транслировать аудиообъявления», — рассказали в департаменте.

В обычном режиме «фиолетовая» линия возобновит работу 9 января в 05:30.

Работы по подключению оборудования строящихся станций Некрасовской линии обещают проводить круглосуточно.

Как ранее сообщал News.ru, с 2 по 5 января закрыт и участок Арбатско-Покровской («синей») линии. Там модернизируют инфраструктуру.