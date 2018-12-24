«Бутырку» могут сделать центром досуга

https://news.ru/storage/news/013a7602ce134e60cc8bd4f02e0bebae/8708f888-d782-4368-97de-826815f1b021_850.jpg Viktor Chernov/Global Look Press

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов заявил, что СИЗО «Бутырка» может превратиться в центр досуга. За основу преобразования этого пространства хотят взять Новую Голландию в Санкт-Петербурге.

«Я предложил сделать „Бутырку“ по принципу Новой Голландии в Питере. Они потрясающе сделали современный дом для посещения. Во дворе там ярмарки, кафе, историческая часть. Каждый может посетить любую другую камеру», — сказал Герасимов.

Бутырская тюрьма построена в XVIII веке и является объектом культурного наследия. Ранее шли разговоры о закрытии изолятора и размещении в его здании музея. Также сообщалось, что на месте «Бутырки» и следственного изолятора «Пресня» могут появиться промышленные кластеры.

Решение о переносе «Бутырки» и «Пресни» за пределы МКАД было принято после многочисленных жалоб местных жителей. Люди обеспокоены сомнительным соседством, писал News.ru.