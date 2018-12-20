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Треть элитного шотландского виски оказалась подделкой

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Экспертизу редкого сорта виски провели исследователи. По итогам проверки выяснилось, что из 55 взятых на обследование образцов только 34 оказались настоящими.

Все напитки были приобретены в розницу, на аукционах или в частных коллекциях, сообщает BBC Scotland. Проверку проводили сотрудники Центра экологических исследований Шотландского университета.

Возраст алкогольной продукции учёные измеряли при помощи радиоуглеродного анализа.

Если бы все купленные образцы виски оказались настоящими, то полная коллекция экспертов оценивалась бы приблизительно в 635 тыс. фунтов стерлингов.

Ранее News.ru писал, что около половины всего коньяка, представленного на рынке в России, является фальсификатом. При этом спиртной напиток производится легально, согласно законодательству, уплачиваются все налоги.


#алкоголь #виски #подделка
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