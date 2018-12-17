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Бизнесмен Гуцериев подаст в суд на Эдгарда Запашного

Михаил Гуцериев Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Михаил Гуцериев

общество [ версия для печати ]

Владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев заявил, что намерен подать в суд на генерального директора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного за клевету. Бизнесмен отметил, что киноконцертный зал «Амфион», который он намерен строить в Сколкове, будет работать по принципу аренды помещений.

Причиной обвинений стали заявления Запашного о том, что строительство стационарной площадки канадского Цирка дю Солей негативно скажется на российском цирке и спорте. Гуцериев уверен, что дрессировщик боится конкуренции с зарубежными организациями, изъявившими желание арендовать «Амфион».

«На него [Запашного], конечно, я подам в суд, именно за клевету. Потому что киноконцертный зал „Амфион“ — это обыкновенный киноконцертный зал, как „Олимпийский“, с которым заключены договора на аренду», — приводит слова предпринимателя ТАСС.

В «Самфаре» отметили, что договор аренды с Цирком дю Солей заключён на шесть гастрольных недель в 2020 году. Компания работает со всеми коллективами на одних коммерческих условиях.

Ранее News.ru писал, что в «Сафмаре» ответили на обвинения дрессировщика. В компании жёстко опровергли слова представителя цирковой династии, назвав их «бредом» и «больной фантазией». Как оказалось, бизнесмен никогда не собирался строить стационарный центр и цирковую школу для канадской цирковой фирмы.


#суд #запашный #Гуцериев #клевета
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