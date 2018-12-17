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Миллиардер Гуцериев жёстко ответил на претензии Запашного

Михаил Гуцериев Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Михаил Гуцериев

культура [ версия для печати ]
Известного циркача обвинили во лжи

В группе компаний «Сафмар» миллиардера Михаила Гуцериева ответили на обвинения директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного, который заявил о планах предпринимателя инвестировать в Cirque du Soleil. В компании жёстко опровергли слова представителя цирковой династии, назвав их «бредом» и «больной фантазией». Как оказалось, бизнесмен никогда не собирался строить стационарный центр и цирковую школу для канадской цирковой компании.

«Мы считаем галлюцинации Запашного наглой клеветой и грубой ложью. В течение последнего месяца он неустанно клевещет в адрес группы "Сафмар" и ее руководителя Михаила Гуцериева, безапелляционно фальсифицируя деятельность группы, в частности, обвиняя нас в инвестициях в зарубежное искусство в ущерб отечественной культуре», — цитируют «Ведомости» ответ компании.

В «Сафмаре» обратились к министру культуры Владимиру Мединскому и попросили его разобраться в ситуации, чтобы «положить конец лжи дрессировщика Запашного». Также в компании уточнили, что между «Сафмаром» и Cirque du Soleil заключён договор аренды площадей на шесть недель в 2020 году в строящемся концертном зале «Амфион».

15 декабря на заседании Совета при президенте по культуре и искусству Эдгард Запашный заявил, что российский миллиардер Михаил Гуцериев ранее анонсировал открытие стационарной площадки Cirque du Soleil в «Сколково». Директор Большого Московского цирка назвал эту инициативу неприемлемой и неправильной.

«Никто не мешает им приезжать сюда с временными гастролями, они уже больше десяти лет сюда ездят, — отметил Запашный. — Инвестиции, которые господин Гуцериев собирается вкладывать, были бы полезны для российского искусства».

В ответ на замечание циркового деятеля президент Владимир Путин сказал, что не считает целесообразной идею создавать в стране постоянную базу Cirque du Soleil и видит в этой истории борьбу за рынок. Глава государства пообещал разобраться с этой ситуацией.

«Это, по сути, борьба за рынок. И распахивать ворота так уж совсем... ну, не знаю. Посмотреть — это одно, а давать им здесь развиваться, на нашей базе, — то совсем другая история», — заявил президент.

В следующем году в городе Новоивановское Московской области планируется открытие концертного зала «Амфион» на 8500 мест. Его строительством занимаются компании, которые входят в группу «Сафмар» Гуцериева. На сайте проекта отмечается, что зал предназначен для проведения спортивных соревнований, корпоративных мероприятий и выступлений Cirque du Soleil.

Михаил Гуцериев занимает 24-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2018» по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $4,8 млрд.

Эдгард Запашный не только конфликтует с Гуцериевым, но также имеет претензии к самому Cirque du Soleil. Он считает, что канадская компания намерена поглотить российское цирковое искусство. Его обвинительная речь появилась в прессе после ответа представителей Гуцериева.

«На постоянной основе агенты Цирка дю Солей дежурят в воронежской школе батута, в волгоградской школе акробатики, в ленинградской школе. На постоянной основе эти агенты там существуют. Они отсматривают молодое поколение, и как только пацаны начинают выигрывать первые соревнования, они им тут же предлагают контракт. Я считаю это некорректным поведением. Мы воспитываем ребят, вкладываем в них государственные средства, а им плевать на нас хотелось», — утверждает Запашный.

Директор Большого Московского цирка также акцентировал внимание на том факте, что нет новостей о том, чтобы Cirque du Soleil спас хотя бы одного ребёнка с онкологией или перечислил средства в какой-нибудь российский фонд. Помимо этого, Запашный обвиняет руководителей Cirque du Soleil в пропаганде ЛГБТ-сообщества.

«Хотите, я вам небольшую тайну открою? Цирк дю Солей является ярым поклонником и продвижением ЛГБТ-сообщества по всему миру. Сама компания этим занимается, сами руководители этим занимаются. Для меня это как минимум странно», — сказал Запашный.


#скандалы #запашный #Гуцериев
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