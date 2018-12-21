BBC ответила на проверку Роскомнадзора

https://news.ru/storage/news/b7c72e83371b4ca0615b234619e92089/67c82b5a-7fb4-4a56-8b43-4a22ea6c1c9e_850.jpg View/Global Look Press

Британская BBC прокомментировала сообщение Роскомнадзора о проверке её материалов на соответствие российским законам.

В своём заявлении компания подчеркнула, что она предоставляет своей аудитории независимую информацию, соблюдая закон во всех странах мира, в том числе и в России.

Как сообщал News.ru, ранее депутат Госдумы Леонид Левин отметил, что если Роскомнадзор принял решение проверить канал BBC, значит, у него есть для этого весомые аргументы.

Роскомнадзор начал проверку деятельности медиакорпорации BBC в РФ. Причиной этого стали обвинения британского регулятора Ofcom в адрес Russia Today. Ведомство в качестве «зеркальной меры» проверит канал BBC World News, распространяемый на территории страны, а также интернет-ресурсы BBC «на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству».