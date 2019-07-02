https://static.news.ru/photo/17b875de-9cc2-11e9-b647-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот Кладоискатель Белый Копатель/youtube

Монеты времён Николая II были обнаружены при проведении раскопок в Костянском переулке столицы. Эта находка стала одной из крупнейших за последние несколько лет.

Всего эксперты насчитали около 60 монет номиналом пять и десять рублей, передаёт сайт мэра Москвы. По мнению археологов, хозяин спрятал деньги во время революции или Гражданской войны, рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, предварительно клад оценивается в миллион рублей. Монеты, которые находились в жестяной коробке, спеклись, поэтому установить их точное число не удалось.

Ранее News.ru писал, что российские археологи нашли в городе Иерихон монету, отчеканенную во времена правления Ирода Архелая, то есть в предполагаемый период жизни Иисуса Христа. Она была частью большой нумизматической коллекции. Помимо неё исследователям удалось обнаружить образцы средневековой керамики, стеклянных изделий и сосудов.