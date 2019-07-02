Монеты времён Николая II были обнаружены при проведении раскопок в Костянском переулке столицы. Эта находка стала одной из крупнейших за последние несколько лет.
Всего эксперты насчитали около 60 монет номиналом пять и десять рублей, передаёт
По его словам, предварительно клад оценивается в миллион рублей. Монеты, которые находились в жестяной коробке, спеклись, поэтому установить их точное число не удалось.
Ранее News.ru писал, что российские археологи нашли в городе Иерихон монету, отчеканенную во времена правления Ирода Архелая, то есть в предполагаемый период жизни Иисуса Христа. Она была частью большой нумизматической коллекции. Помимо неё исследователям удалось обнаружить образцы средневековой керамики, стеклянных изделий и сосудов.