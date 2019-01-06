Тёмная сторона AliExpress

Жителя Новокузнецка оштрафовали на 15 тысяч рублей за покупку «шпионской техники». Мужчина заказал на AliExpress солнцезащитные очки со встроенной камерой, чтобы снимать на видео свои лыжные заезды, за что и поплатился. На вездесущем «виртуальном рынке», как оказалось, можно приобрести ещё и не такое! News.ru публикует топ «шпионских» товаров с сайта AliExpress: покупать их мы настоятельно не рекомендуем
Очки со скрытой видео- и аудиозаписью.
Эти очки остаются хитом продаж не первый год, хотя секретными их назвать уже трудно. Заметив утолщённые донельзя дужки, практически любой мало-мальски знакомый со шпионскими примочками человек поймет, что внутри устройства прячется хитроумная техника. Только вот качество видео и тем более аудио желает оставлять лучшего – так что, если вы покупали их для записи лекций в университете или съёмки фильма о поездке в отпуск, останетесь разочарованы. А вот стать фигурантом административного или уголовного дела после покупки такой аппаратуры можно запросто.
Набор отмычек.
Именно таким симпатичным наборчиком регулярно пользуются герои детективного сериала «Элементарно», открывая всевозможные замки. А вот вам, без соответствующего опыта, непросто будет вскрыть отмычками даже собственную квартиру. Зато у правоохранительных органов могут возникнуть к вам вопросы, если милый аксессуар внезапно обнаружится в вашей сумке. И, на всякий случай, предупреждаем: проникновение на территорию чужой собственности преследуется по закону.
Насос для слива бензина.
Покупать такой аппарат имеет смысл лишь в том случае, если вы ждёте встречи на дороге с прекрасной автолюбительницей, у которой закончилось топливо – и вы готовы пожертвовать ей бензин из собственного топливного бака. Для тех, кто не хочет платить за топливо в условиях постоянно растущих цен, и рассчитывает позаимствовать немного у соседей, существует полиция и Уголовный Кодекс.
Магнит для снятия клипс.
Именно такой магнит использует продавец в магазине, когда снимает защитную клипсу с приобретённым вами предметом гардероба. Не рассчитывайте, что сможете самостоятельно справиться с устройством, закрывшись в примерочной кабинке: у сотрудников торговых центров и охраны достаточно опыта, чтобы вычислить и задержать вора. Объяснять, что это была всего лишь шутка, придётся потом в суде.
Кольцо с выкидным лезвием.
Таким крошечным ножичком ни колбасу не порежешь, ни от грабителей не отобьёшься. Полученная злоумышленником маленькая рана лишь разозлит его, заставив применить против вас более серьёзное оружие – поверьте, у тех, кто нападает по вечерам на одиноких пешеходов, есть кое-что похуже миниатюрного лезвия в кольце. А если ткнёте грабителю в глаз, потом придётся объясняться за превышение самообороны. Хотите сохранить свою жизнь и кошелёк? Не покупайте бесполезные аксессуары на AliExpress, лучше тренируйтесь быстрее бегать.