https://static.news.ru/photo/f9e5df46-b49b-11e9-806b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Международный аэропорт Сочи опроверг информацию о массовых увольнениях персонала по национальному признаку. По данным пресс-службы транспортного узла, информация о дискриминации армян в компании не соответствует действительности.

Кадровая политика компании соответствует всем нормам и требованиям законодательства Российской Федерации. Состав сотрудников аэропорта многонационален, и мы считаем это нашим неоспоримым преимуществом, — цитирует сообщение РИА Новости .

При этом в аэропорту признали недавнее расторжение трудовых отношений с «небольшой группой сотрудников». Бывшие работники якобы «намеренно используют национальный мотив в своих личных интересах, требуя для себя особых условий».

Мы считаем, что действия этой группы лиц не только не правомерны, но и ведут к разжиганию межнациональной розни, что недопустимо, — пояснили в воздушной гавани.

Из общего числа сотрудников, покинувших компанию по различным причинам за семь месяцев 2019 года, представители армянской диаспоры составляют 3%.

Ранее в соцсетях и медиаресурсах появилось заявление сотрудников аэропорта Сочи о том, что в компании второй год «идёт жёсткая чистка личного состава по национальному признаку». По утверждению авторов заявления, так якобы были уволены уже 100 человек армянского происхождения, ещё 200 — под угрозой увольнения.

Как писал News.ru, прокуратура и Государственная инспекция труда в Татарстане собираются провести серию проверок на строительных площадках Казани, а также в коммерческих организациях в связи с протестами крановщиков. Стачка операторов башенных кранов в конце июля остановила ряд строек в столице республики.