Адвокат: обвинение Насте Рыбке пока не предъявлено

Следствие не предъявляло обвинение депортированной из Таиланда Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка. В данный момент с ней проводятся следственный действия. Об этом News.ru сообщил её адвокат Александр Молохов.
«Моя подзащитная задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, обвинение ей не предъявлено. Сегодня и завтра с ней будут проводиться следственные действия», — рассказал адвокат.
Как писал News.ru, сотрудники полиции вывезли Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, с территории аэропорта Шереметьево через чёрный ход. Рыбку, Лесли и других граждан задержали по прибытии из Таиланда. Их обвиняют по статье о вовлечении в занятие проституцией группой лиц.