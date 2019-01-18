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Адвокат: обвинение Насте Рыбке пока не предъявлено

instagram.com/nastya_rybka.ru эксклюзивы

общество [ версия для печати ]

Следствие не предъявляло обвинение депортированной из Таиланда Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка. В данный момент с ней проводятся следственный действия. Об этом News.ru сообщил её адвокат Александр Молохов.

«Моя подзащитная задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, обвинение ей не предъявлено. Сегодня и завтра с ней будут проводиться следственные действия», — рассказал адвокат.

Как писал News.ru, сотрудники полиции вывезли Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, с территории аэропорта Шереметьево через чёрный ход. Рыбку, Лесли и других граждан задержали по прибытии из Таиланда. Их обвиняют по статье о вовлечении в занятие проституцией группой лиц.


#следствие #ЗАДЕРЖАНИЕ #Рыбка #АлексЛесли
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