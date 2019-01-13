USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,628.10 $
МОСКВА-6°C12:21
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество
  3. новый год

Пять миллионов туристов посетили Москву в Новый год

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что интерес туристов к столице во время новогодних праздников был сопоставим с периодом проведения чемпионата мира по футболу.

«За месяц чемпионата мира в столице побывали 4,5 млн человек. Здесь практически за неделю приехало около 5 миллионов», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что для функционирования городской инфраструктуры при таком потоке людей было задействовано около 200 тыс. работников общественного транспорта, коммунальных служб, правоохранителей. Он добавил, что некоторые праздничные площадки в спальных районах были не менее популярны, чем центральные.

Ранее News.ru писал, что МОЭК за период новогодних праздников увеличила отпуск тепловой энергии на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение отпуска тепла произошло из-за более низкой температуры наружного воздуха. Объём полезного отпуска тепловой энергии потребителям за указанный период составил 165 тыс. Гкал, а в прошлом году этот показатель составил 128 тыс. Гкал.


#москва #туристы
самое читаемое
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
общество 18:35, 12 января 2019
Новая линия метрополитена появится в Москве
политика 15:55, 9 января 2019
Собянин и Кадыров стали самыми влиятельными главами субъектов
происшествия 14:53, 1 января 2019
Собянин поручил уволить директора парка Горького
Лента новостей
в мире 12:19
На границе США и Мексики нашли третий тоннель
спорт 12:18
Российский скелетонист оценил свой старт на Кубке Европы
в мире 12:01
МИД Ирана вызвал поверенного в делах Польши
происшествия 11:47
Полиция проверяет расстрел четырёх человек в Башкирии
происшествия 11:32
Пожар на уфимском НПЗ не повлиял на производство
Другие новости
новый год 10:34
Военные исполнили мечту тверского школьника
новый год 14:47
«Мусорная реформа» началась в России
новый год 16:35
Новогодняя почта метро приняла тысячи писем Деду Морозу
новый год 18:26
Десятки тысяч человек встретили Новый год в метро
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top