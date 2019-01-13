Пять миллионов туристов посетили Москву в Новый год

https://news.ru/storage/news/2407aee840cfa5b5b033f58ff351f866/0eb8072d-2ed0-4c30-a386-5f108bbab7fe_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что интерес туристов к столице во время новогодних праздников был сопоставим с периодом проведения чемпионата мира по футболу.

«За месяц чемпионата мира в столице побывали 4,5 млн человек. Здесь практически за неделю приехало около 5 миллионов», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что для функционирования городской инфраструктуры при таком потоке людей было задействовано около 200 тыс. работников общественного транспорта, коммунальных служб, правоохранителей. Он добавил, что некоторые праздничные площадки в спальных районах были не менее популярны, чем центральные.

Ранее News.ru писал, что МОЭК за период новогодних праздников увеличила отпуск тепловой энергии на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение отпуска тепла произошло из-за более низкой температуры наружного воздуха. Объём полезного отпуска тепловой энергии потребителям за указанный период составил 165 тыс. Гкал, а в прошлом году этот показатель составил 128 тыс. Гкал.