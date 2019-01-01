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МВД отчиталось о новогодней ночи без происшествий

Ирина Волк мвд.рф

Ирина Волк

общество [ версия для печати ]

Благодаря принятым мерам нарушений общественного порядка во время празднования Нового года не было. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В общей сложности на территории России прошло свыше 12 тысяч праздничных мероприятий. В них приняли участие более восьми миллионов человек.  

По словам Волк, охрану порядка обеспечивали свыше 67 тысяч полицейских, а также сотрудники Росгвардии, частных охранных организаций, народные дружинники и представители общественных формирований.

В настоящее время сотрудники МВД продолжают нести службу на концертных площадках и в местах массовых народных гуляний, добавила представитель ведомства.

Ранее News.ru сообщил, что в военных городках, гарнизонах и на других объектах Минобороны правопорядок будут обеспечивать более двух сотен патрулей военной полиции. Они были сформированы в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Смоленской областях.


#россия #праздники #МВД
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