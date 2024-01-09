ВТБ ограничит выдачу льготной ипотеки ВТБ станет выдавать льготную ипотеку только на жилье у застройщиков-партнеров

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Банк ВТБ с 12 января изменит условия предоставления льготной ипотеки и начнет выдавать кредиты только в случае приобретения жилья у застройщиков-партнеров, сообщает РБК. При этом клиенты, вышедшие на сделку до 12 января, смогут заключить ее на старых условиях.

Новые условия распространяются на покупку квартир по всем льготным программам и не затрагивают кредиты на индивидуальное жилищное строительство. Получить информацию об аккредитации партнера клиенты могут непосредственно у застройщиков или у ипотечных менеджеров ВТБ. Если застройщик не подходит под новые требования банка, заемщик сможет оформить кредит по базовым программам, — сказал представитель финансового учреждения.

Он также добавил, что в случае, когда физлица получили одобрения от банка на заявление по ипотеке, но не успели подписать договор до 12 января, они могут столкнуться с повышением кредитной ставки, если застройщик не входит в число партнеров ВТБ.

В настоящее время, согласно данным на сайте банка, ставки по льготной и семейной ипотеке в ВТБ находятся на уровне 8% и 6% соответственно. При этом в Москве банк имеет более 20 застройщиков-партнеров, еще двоих — в Подмосковье. Решение сузить возможности оформления кредитов с господдержкой в ВТБ увязали с «ужесточением требований правительства к льготной ипотеке».

Кабинет министров РФ ранее изменил ряд параметров льготных ипотечных программ, в частности увеличив до 30% первоначальный взнос по ипотечным кредитам, выдаваемым по ставке в 8%. При этом максимальный размер таких кредитов ограничен 6 млн рублей во всех регионах.

Ранее руководитель агентства недвижимости Максим Чурилов предположил, что распространение программ льготной ипотеки на вторичное жилье в новых регионах приведет к подорожанию такой недвижимости. По его мнению, ипотека на льготных условиях увеличит число желающих купить квартиру, чем воспользуются собственники вторичного жилья.