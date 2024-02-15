В Госдуме предложили взыскивать имущество со злостных неплательщиков за ЖКУ Хованская: со злостных неплательщиков за «коммуналку» нужно взыскивать имущество

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Со злостных неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги нужно взыскивать имущество, заявила в интервью NEWS.ru глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская, отвечая на соответствующий вопрос. В особенности взыскивать долги надо с тех, кто имеет несколько квартир и не платит, говорит депутат.

Есть должники, которые имеют не одну квартиру. К примеру, это люди, которые покупали жилье в инвестиционных целях. Мне жаловались на таких граждан, которые годами не платят за «коммуналку». И речь, кстати, идет о квартирах в домах бизнес-класса. Что делать в этом случае? Обращать взыскание на имущество должника, — сказала Хованская.

В то же время она отметила, что малоимущим должникам, напротив, нужно помочь — предоставить им субсидии, если их расходы на ЖКХ составляют 15% от доходов. Сейчас этот порог равен 22%, и должников лишают льгот. Однако депутат намерена добиться предоставления субсидий малоимущим россиянам с долгами за «коммуналку».

Ранее стало известно, что в период с 2021 по 2023 год удвоилось количество россиян, имеющих пять и более кредитов. Также наблюдается общая тенденция роста закредитованности, однако резкого всплеска просрочки по платежам нет, сообщал директор по продуктам и маркетингу БКИ «Скоринг бюро» Игорь Лисянский. По полученным данным, в конце 2023 года 8,6% граждан страны имели пять и более активных кредитов, тогда как два года назад эта цифра составляла 4,7%.