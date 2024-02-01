Число россиян с пятью и более кредитами выросло до рекордных значений «Скоринг бюро»: количество россиян с пятью кредитами удвоилось до 8,6%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период с 2021 по 2023 год удвоилось количество россиян, имеющих пять и более кредитов. Также наблюдается общая тенденция роста закредитованности, однако резкого всплеска просрочки по платежам нет, сообщает РБК со ссылкой на слова директора по продуктам и маркетингу БКИ «Скоринг бюро» Игоря Лисянского.

По полученным данным, в конце 2023 года 8,6% граждан страны имеют пять и более активных кредитов, тогда как два года назад эта цифра составляла 4,7%. Рекордным годом по росту заемщиков стал 2022-й.

Лисянский считает, что увеличение количества граждан с большим количеством кредитов обусловлено быстрым распространением кредитных карт. Другой собеседник агентства, старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин отметил, что рост числа заемщиков может объясняться демографическими факторами. По его словам, «старое» поколение не привыкло жить взаймы, а вот следующее за ними поколение более активно и не боится брать на себя сразу несколько кредитов.

Ранее сообщалось, что большинство россиян поддерживают законопроект о самозапрете выдачи кредитов. В поддержку такого ограничения выступили 74% опрошенных жителей страны, среди них больше всего тех, кто зарабатывает не менее 100 тысяч рублей в месяц. Против самозапрета на кредиты выступили 6% жителей РФ. Они считают, что таким законопроектом власти пытаются переложить ответственность с государства и финансовых организаций на простых людей.