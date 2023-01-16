В январе арендаторы могут снять квартиру на более выгодных условиях, чем раньше: предложение жилья продолжает расти, и собственники все чаще соглашаются на дисконт. Так, при аренде квартир эконом- и комфорт-класса в Москве средняя скидка составляет 5-10%, а ранее переоцененное элитное жилье можно получить с дисконтом до 35%. Что происходит с ценами на съем жилья в России и ждет ли рынок очередное падение арендных ставок, узнал NEWS.ru.
Аренда в Москве
По данным «ИНКОМ-Недвижимости», на начало января арендная ставка однокомнатной квартиры составила в среднем 45 тыс. руб., двухкомнатной — 57 тыс. руб., трехкомнатной — 89 тыс. руб. По сравнению с декабрем цены изменились незначительно, говорит замдиректора управления аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова. По ее словам, арендные ставки регулируются дисконтом, а скидки в сегментах эконом- и комфорт- классов в среднем составляют 5–10%.
И этот процент заметно выше на рынке аренды бизнес- и премиум-классов. В среднем и в декабре, и в январе скидки составляют 15–20% от начальной стоимости, а на квартиры, которые изначально были переоценены, достигают и вовсе 35%, говорит руководитель направления аренды компании Apple Real Estate Владимир Родионов.
Идти на уступки арендодателей заставляет высокая конкуренция за жильцов. Так, если в начале 2022 года объем предложения квартир в долгосрочную аренду составлял около 25 тыс. объектов, то на январь 2023 года оказался почти вдвое больше, говорит главный аналитик ГК МИЭЛЬ Екатерина Бережнова.
Сейчас количество квартир, которые москвичи хотят сдать, сопоставимо с показателями конца 2020 — начала 2021 года, а где-то и вовсе превышает их, добавляет управляющий директор сети офисов недвижимости МИЭЛЬ Мария Жукова. Общее снижение цен продолжается, но идет плавно и медленно, в том числе стараниями риелторов, объясняет она. Люди, конечно, обращают внимание на состояние квартиры, но, в первую очередь, они смотрят на цену, указывает Жукова.
Аренда в регионах
По данным федерального портала «Мир квартир», цены на аренду в регионах за последний месяц почти не изменились. Однушки в среднем по стране сдаются за 17,5 тыс. руб. в месяц (+0,2% рост с середины декабря по 12 января), двушки — за 22,8 тыс. (—0,3%), трешки — за 29,3 тыс. (—0,6%).
По данным сервиса «Авито.Недвижимость», в целом по России к концу декабря спрос на долгосрочную аренду квартир сократился на 15,7% (по сравнению с ноябрем). А вот средняя ставка аренды квартир в стране не изменилась — на конец года она составляла 25 тыс. рублей.
Цены на аренду снижались преимущественно в крупных городах. Наиболее заметно — в Волгограде (-5,9%), Перми (-5,6%) и Москве (-5,5%). В условиях экономической нестабильности потенциальные арендаторы не уверены в завтрашнем дне и на время откладывают поиск квартиры и переезд. А это отражается и на спросе, и на ценах, поясняет руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.
Что будет с ценами дальше
Замдиректора управления аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова:
В январе и феврале ситуация не изменится даже в отсутствие внешних потрясений: спрос на аренду в эти месяцы всегда неактивный. Оживления рынка можно ожидать в марте—апреле, но, опять же если не появится новых шокирующих факторов. Ведь рынок найма очень чутко реагирует на любые социально-экономические изменения в стране.
Сейчас нет предпосылок ни для роста цен, ни для их снижения. Рынок аренды не показывал значительной ценовой динамики ни в кризисные периоды, ни в 2020–2021 годах, когда на рынке продаж надувался ценовой пузырь. Традиционно при пониженном спросе арендные ставки уменьшаются на 5–10%, а при росте спроса поднимаются на те же 5–10%. В исключительных случаях наиболее дешевые объекты дорожают сильнее, как самые востребованные у арендаторов.
Руководитель направления долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев:
В 2023 году многое будет зависеть от общего состояния экономики в стране. Объем предложения квартир для долгосрочной аренды в крупных городах постепенно растет, спрос ослаб, и в таких условиях мы не ждем в 2023 году заметного роста цен. Наоборот, у потенциальных нанимателей сейчас есть возможность торговаться с арендодателями и попытаться подобрать себе жилье на более выгодных условиях.
Гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко:
При отсутствии роста экономики и ее неясных перспективах, в условиях нарастающей тревожности и негативных ожиданий арендаторов, большого роста ставок быть не может, а падение продолжится и будет охватывать все больше городов.
Но поскольку стагнация продолжается и на рынке продажи квартир, спрос на аренду падает не драматически: люди продолжают снимать жилье вместо того, чтобы покупать свое. В текущих обстоятельствах арендатор находится в более выгодных условиях, чем арендодатель, и может требовать послаблений: заезда с животными, заселения компанией по два-три человека, чтобы арендовать в складчину, сокращения суммы депозита и так далее.