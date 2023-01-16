Метод съема: когда наступит момент для выгодной аренды квартиры в России Предложение уже заметно превышает спрос

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В январе арендаторы могут снять квартиру на более выгодных условиях, чем раньше: предложение жилья продолжает расти, и собственники все чаще соглашаются на дисконт. Так, при аренде квартир эконом- и комфорт-класса в Москве средняя скидка составляет 5-10%, а ранее переоцененное элитное жилье можно получить с дисконтом до 35%. Что происходит с ценами на съем жилья в России и ждет ли рынок очередное падение арендных ставок, узнал NEWS.ru.

Аренда в Москве

По данным «ИНКОМ-Недвижимости», на начало января арендная ставка однокомнатной квартиры составила в среднем 45 тыс. руб., двухкомнатной — 57 тыс. руб., трехкомнатной — 89 тыс. руб. По сравнению с декабрем цены изменились незначительно, говорит замдиректора управления аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова. По ее словам, арендные ставки регулируются дисконтом, а скидки в сегментах эконом- и комфорт- классов в среднем составляют 5–10%.

И этот процент заметно выше на рынке аренды бизнес- и премиум-классов. В среднем и в декабре, и в январе скидки составляют 15–20% от начальной стоимости, а на квартиры, которые изначально были переоценены, достигают и вовсе 35%, говорит руководитель направления аренды компании Apple Real Estate Владимир Родионов.

Идти на уступки арендодателей заставляет высокая конкуренция за жильцов. Так, если в начале 2022 года объем предложения квартир в долгосрочную аренду составлял около 25 тыс. объектов, то на январь 2023 года оказался почти вдвое больше, говорит главный аналитик ГК МИЭЛЬ Екатерина Бережнова.

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Сейчас количество квартир, которые москвичи хотят сдать, сопоставимо с показателями конца 2020 — начала 2021 года, а где-то и вовсе превышает их, добавляет управляющий директор сети офисов недвижимости МИЭЛЬ Мария Жукова. Общее снижение цен продолжается, но идет плавно и медленно, в том числе стараниями риелторов, объясняет она. Люди, конечно, обращают внимание на состояние квартиры, но, в первую очередь, они смотрят на цену, указывает Жукова.

Аренда в регионах

По данным федерального портала «Мир квартир», цены на аренду в регионах за последний месяц почти не изменились. Однушки в среднем по стране сдаются за 17,5 тыс. руб. в месяц (+0,2% рост с середины декабря по 12 января), двушки — за 22,8 тыс. (—0,3%), трешки — за 29,3 тыс. (—0,6%).

По данным сервиса «Авито.Недвижимость», в целом по России к концу декабря спрос на долгосрочную аренду квартир сократился на 15,7% (по сравнению с ноябрем). А вот средняя ставка аренды квартир в стране не изменилась — на конец года она составляла 25 тыс. рублей.

Цены на аренду снижались преимущественно в крупных городах. Наиболее заметно — в Волгограде (-5,9%), Перми (-5,6%) и Москве (-5,5%). В условиях экономической нестабильности потенциальные арендаторы не уверены в завтрашнем дне и на время откладывают поиск квартиры и переезд. А это отражается и на спросе, и на ценах, поясняет руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Что будет с ценами дальше

Замдиректора управления аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова:

В январе и феврале ситуация не изменится даже в отсутствие внешних потрясений: спрос на аренду в эти месяцы всегда неактивный. Оживления рынка можно ожидать в марте—апреле, но, опять же если не появится новых шокирующих факторов. Ведь рынок найма очень чутко реагирует на любые социально-экономические изменения в стране. Сейчас нет предпосылок ни для роста цен, ни для их снижения. Рынок аренды не показывал значительной ценовой динамики ни в кризисные периоды, ни в 2020–2021 годах, когда на рынке продаж надувался ценовой пузырь. Традиционно при пониженном спросе арендные ставки уменьшаются на 5–10%, а при росте спроса поднимаются на те же 5–10%. В исключительных случаях наиболее дешевые объекты дорожают сильнее, как самые востребованные у арендаторов.

Руководитель направления долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев:

В 2023 году многое будет зависеть от общего состояния экономики в стране. Объем предложения квартир для долгосрочной аренды в крупных городах постепенно растет, спрос ослаб, и в таких условиях мы не ждем в 2023 году заметного роста цен. Наоборот, у потенциальных нанимателей сейчас есть возможность торговаться с арендодателями и попытаться подобрать себе жилье на более выгодных условиях.

Гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко: