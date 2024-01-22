Россиянам рассказали, как вырастут цены на новостройки к лету Эксперт по продажам Зайцев: к лету новостройки могут подорожать еще на 5%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на новостройки продолжат расти в 2024 году, заявил NEWS.ru директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев. Но, как считает эксперт, резкого роста не будет. К лету стоимость квартир на первичном рынке может увеличиться на 4–5%, считает Зайцев.

Резкого роста цен на первичном рынке в первом полугодии 2024 года не будет. К середине лета средняя стоимость квадратного метра в новостройках может увеличиться еще на 4–5%, — заявил Зайцев.

По его словам, цены на новостройки продолжат расти. Во-первых, за счет еще большего снижения конкуренции между вторичным и первичным рынком жилья (из-за выросшей разницы в ипотечных ставках), а во-вторых — из-за рисков дальнейшего ограничения действия льготных ипотечных программ, пояснил Зайцев.

Ранее генеральный директор банка ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что цены на новостройки в 2024 году могут стабилизироваться, а стоимость квартир на вторничном рынке жилья даже снизится. Риелтор Наталья Перескокова сообщила NEWS.ru, что сейчас на рынке недвижимости сложилась турбулентная ситуация. Цены во многом будут зависеть от того, сумеют ли банки договориться с застройщиками, пояснила она.

Ранее несколько крупных банков начали выдавать льготную ипотеку только клиентам, покупающим жилье у застройщиков-партнеров. При этом в отношении аккредитованных девелоперов вводятся комиссии, а те в свою очередь закладывают эти суммы в стоимость квартир.