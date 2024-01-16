В России могут снизиться цены на вторичное жилье Мутко: цены на вторичное жилье в России могут снизиться в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России могут начать снижаться цены на вторичное жилье в 2024 году, допустил глава ДОМ.РФ Виталий Мутко в интервью телеканалу «Россия 24». По его мнению, также может остановиться рост стоимости строящихся квартир.

Я думаю, что в этой ситуации спрос будет несколько сокращаться и цены на жилье на вторичном рынке как минимум могут пойти вниз, на первичном цены застабилизируются, и рост будет ограниченным, — высказался Мутко.

Он объяснил, что прогнозы на этот год необходимо строить исходя из текущей экономической ситуации. Помимо этого, нужно брать в расчет прекращение повсеместного действия льготной ипотеки и при этом возможное продление семейной ипотеки, подчеркнул Мутко.

Директор одной из ведущий российских строительных компаний Екатерина Немченко ранее посоветовала россиянам не тянуть с покупкой жилья в 2024 году. По ее словам, если у покупателя сформировалась потребность в новой квартире и есть на примете объект, то не стоит тянуть с приобретением недвижимости. Как подчеркнула специалист, цены на новостройки не будут снижаться из-за регулярного роста себестоимости. Помимо этого, нововведения по льготным программам ипотеки могут спровоцировать подорожание строящихся квартир.