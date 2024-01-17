Риелтор назвала условие снижения цен на новостройки в России Риелтор Перескокова: цены на новостройки в России зависят от банков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время на российском рынке недвижимости сложилась турбулентная ситуация, поэтому не стоит делать прогнозы о том, что цены на новостройки обязательно снизятся, рассказала NEWS.ru риелтор Наталья Перескокова, комментируя заявление генерального директора банка ДОМ.РФ Виталия Мутко. По ее словам, цены во многом будут зависеть от того, сумеют ли банки договориться с застройщиками.

Государство отменяет льготные ипотеки. Получается, что если застройщики не будут финансировать банки по льготным ипотекам, то эти программы просто перестанут существовать. Если застройщики будут доплачивать эту разницу в ипотечных ставках, то, соответственно, никакого понижения цен не предвидится. Если для застройщиков это обходится дороже, они не будут работать себе в убыток. На сегодняшний день вообще очень сложно говорить, что будет с рынком недвижимости. Давайте подождем хотя бы две-три недели, — сказала Перескокова.

Риелтор отметила, что на сегодняшний момент цены на ипотеку остаются высокими. В настоящее время, по ее словам, практически не бывает сделок, при которых люди имеют 10–20% первоначального взноса, а остальное брали в ипотеку.

Сейчас идут альтернативные продажи, то есть люди, что-то продают, чтобы купить, улучшить свои условия. В этой ситуации ипотечное плечо совсем небольшое, до 5 млн рублей, чтобы просто был посильный ипотечный платеж. Делать прогнозы на будущее сложно, мы не знаем, какая будет политическая и экономическая ситуация, — добавила Перескокова.

Ранее Мутко заявил, что цены на новостройки в 2024 году могут стабилизироваться, а стоимость квартир на вторничном рынке жилья даже снизится. Он отметил, что на первичном рынке цены стабилизируются и рост будет ограниченным.