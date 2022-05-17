Риелтор сообщил, когда упадут цены на жильё Риелтор Апрелев: цены на жильё должны упасть летом

Строительство жилого дома / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на жильё должны упасть летом из-за снижения спроса, сообщил вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Так он прокомментировал сценарий строительства от Минстроя РФ, по которому к 2030 году введут 100 млн кв. метров жилья вместо 120 млн.

В апреле выдали в три раза меньше ипотечных кредитов, чем в марте. Отсутствие интереса к ипотечному кредитованию неизбежно приведёт к тому, что спрос будет и дальше снижаться. Большинство аналитиков прогнозирует, что с лета будет снижение цен, связанное со снижением платёжеспособного спроса. Строить больше, чем строили, в данной истории можно только в том случае, если можно будет продавать дешевле, — сказал Апрелев.

Он добавил, что для снижения себестоимости жилья нужно снизить цены земельных участков, для чего местным властям придётся работать с инвесторами и девелоперами.

Кроме того, Апрелев усомнился в реальности данных от Минстроя по числу введённого жилья, так как в прошлом году были озвучены только итоговые показатели, а промежуточных цифр никто не узнал.

Ранее сообщалось, что московские застройщики стали снимать с продажи квартиры с отделкой. Это происходит из-за того, что они столкнулись со сложностями поставок и подорожанием импортных строительных и отделочных материалов.