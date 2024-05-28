Брокер раскрыл, когда в России упадут цены на аренду жилья Ипотечный брокер Ракута: цены на аренду жилья в России упадут летом

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Уже летом в России стоит ожидать снижения цен на аренду жилья, считает ипотечный брокер Дмитрий Ракута. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», в июне — июле снимать жилье может стать дешевле на 5–10%. Он советует заранее обговорить этот вопрос с собственником.

Стоит заранее проговорить с собственником этот вопрос либо снять жилье заранее, но при этом попросить, чтобы собственник смог поторговаться по арендной ставке, — посоветовал он.

Специалист советует снимать жилье до августа и предупреждает, что в июне — июле все потенциально хорошие варианты могут разойтись. При этом он не ожидает падения спроса на аренду, пока ставки по рыночной ипотеке будут сохраняться на уровне 17–18% годовых.

Ранее Ракута заявил, что с 1 июля 2024 года начнется период адаптации ипотечного рынка, однако стоит ждать перекоса в сторону семейной ипотеки. Он напомнил, что данный вид программы продлили. Более того, возможно дальнейшее упрощение семейной ипотеки, что может вызвать спрос у россиян.

До этого эксперт по недвижимости объяснил, что падение спроса на льготную ипотеку в России связано с ужесточением правил кредитования. По его словам, банки стали тщательнее проверять заемщиков и в последние несколько месяцев отказывали каждому третьему клиенту.