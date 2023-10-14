Жители сектора Газа отказываются покидать дома после атак Израиля Посол Палестины в РФ: жители сектора Газа не собираются покидать дома

Фото: Syaiful Redzuan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Население сектора Газа не собирается покидать свои дома и эвакуироваться в южные части региона, заявил ТАСС посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. По словам дипломата, это инициатива властей Израиля, а не местных жителей.

Это наша земля, наша родина, наши дома. Почему мы должны пойти на Синайский полуостров? Это Израиль хочет, а мы не хотим, — сообщил он.

Ранее палестинский посол рассказал о блокировке Израилем гуманитарной помощи для жителей Газы. По словам Нофаля, израильские военные не пропускают в сектор Газа грузы из пяти стран: Турции, Египта, Катара, ОАЭ и Иордании. Население живет в холодных условиях без воды и электричества.

Накануне власти Израиля проинформировали ООН, что дают жителям сектора Газа 24 часа на то, чтобы они покинули северную часть анклава. В Тель-Авиве заявили, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг региона, чтобы избежать жертв среди мирных жителей. Как объяснили представители ЦАХАЛ, в ближайшие дни израильская армия будет вести активные боевые действия в Газе и не желает причинять вред гражданскому населению.

В ХАМАС призвали жителей палестинского анклава оставаться непоколебимыми в намерении не покидать свои дома и проявить твердость перед лицом «отвратительной психологической войны, которую ведут оккупанты».