Востоковед рассказал, как России предотвратить закрепление НАТО в Йемене Востоковед Серебров: России нельзя допускать эскалацию конфликта в Йемене

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Действия США и Британии в Йемене являются продолжением политики Запада по укреплению гегемонии в ключевых точках мировой транспортной инфраструктуры, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Серебров. По его мнению, Москве необходимо противостоять этому.

Россия должна стремиться к тому, чтобы не допустить эскалации конфликта. Такая политика необходима, чтобы в водах Йемена не утвердилось постоянное присутствие военных кораблей стран НАТО, — заявил Серебров.

Востоковед отметил, что дипломатическая поддержка России может стать существенной для Йемена. Он полагает, что Москва может использовать мягкую силу и в отношениях с другими странами Ближнего Востока.

Россия может использовать мягкую силу, поддерживать стремление арабов закрепить свою роль в Йемене в качестве народа-суверена. Думаю, что дипломатическая помощь имеет вес в данном случае, — сказал Серебров.

12 января американские и британские вооруженные силы атаковали позиции движения «Ансар Аллах» в Йемене. Всего западные военные нанесли 73 удара, сообщил представитель хуситов Яхья Сарья. По его словам, бомбардировкам подверглись столица страны Сана, а также провинции Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. В результате погибли пять бойцов движения, добавил он. Еще несколько человек получили ранения.

В связи с атакой Россия запросила проведение в пятницу, 12 января, срочного заседания СБ ООН. Москва осудила действия Вашингтона и Лондона, назвав их нелегитимными с точки зрения международного права.