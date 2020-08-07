Саудовская Аравия дала одобрение на российскую военную кампанию в Сирии задолго до её начала. Это следует из иска бывшего помощника саудовского министра внутренних дел Саада аль-Джабри против кронпринца Мухаммеда, текст которого внимательно изучил NEWS.ru. В документе говорится как минимум о двух встречах саудовского высокопоставленного чиновника с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, в ходе которых американская сторона выразила недовольство «поощрением российского вмешательства» в Сирию.

Цель иска, поданного в окружной суд американского округа Колумбия, — остановить преследование Эр-Риядом доктора Саада и его семьи. Однако многостраничный документ может многое рассказать не только о карательных мерах Саудовской Аравии, но и об особенностях её внешней политики. Так, NEWS.ru обратил внимание на отрывки, которые касаются контактов аль-Джабри с американцами, когда он ещё занимал должность в МВД королевства.

Незадолго до своего увольнения в сентябре 2015 года доктор Саад участвовал в двух официальных встречах с занимавшим тогда пост главы Центрального разведывательного управления Джоном Бреннаном. После одной из таких бесед принц Мухаммед пришёл в ярость от того, что аль-Джабри поднял в разговоре с руководителем ЦРУ тему его контактов с президентом Владимиром Путиным, потому что, очевидно, советник главы МВД раскрыл позитивный взгляд правящего дома на российские действия в Сирии.

Бреннан выразил обеспокоенность тем, что истец бен Салман поощрял российское вмешательство в Сирию в то время, когда Россия ещё не приняла участие в сирийской войне. Доктор Саад передал послание Бреннана истцу бен Салману, который отреагировал с возмущением, — говорится в иске доктора Саада.

Интересно, что встречи, о которых говорится в документе, произошли, вероятно, как минимум за два месяца до официального начала российской военной кампании 2015 года в Сирии. Администрация президента США была удивлена решением Москвы вступить в сирийский конфликт, в то время как Эр-Рияд официально настаивал на прекращении российской операции, которая, по его публичным оценкам, не была направлена против «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ). Так, постпред королевства при ООН Абдалла аль-Муаллими потребовал в Нью-Йорке от России, «чтобы это прекратилось и больше не повторялось». А шеф саудовской дипломатии тогда даже направился в Анкару, чтобы обсудить ситуацию с Турцией.

courthousenews.com

Иск аль-Джабри, который подан в соответствии с американскими законами о защите жертв пыток и о правонарушениях в отношении иностранных граждан (они дают возможность неамериканцам подавать иски в суды США), знаменует собой первый случай, когда бывший высокопоставленный саудовский чиновник публично обвинил кронпринца Мухаммеда в проведении широкомасштабной насильственной кампании по нейтрализации критиков.

kremlin.ru

Детали иска проливают свет на более жестокую политику саудовского принца в отношении потенциальной оппозиции. Так, ранее было известно только о том, что наследник престола пытался вернуть доктора Саада в королевство через запросы Интерпола, предложение ему высокооплачиваемой работы и запугивание двух его детей, оставшихся в Саудовской Аравии.

Однако этим дело не ограничивалось. Так, доктор Саад заявил, что ровно через две недели после убийства саудовскими дознавателями оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле похожий карательный отряд отправился за ним по месту фактического проживания — в Канаду. Несмотря на то что киллеры были вовремя остановлены канадскими властями, риск того, что аль-Джабри может стать «вторым Хашогги», остаётся. Угроза есть и для его семьи. Саудовскую Аравию не успели покинуть двое детей экс-помощника главы саудовского МВД, которые сейчас, как сообщалось ранее, находятся в руках местных правоохранителей.

Считается, что работа в руководстве МВД позволила доктору Сааду установить тесные связи с представителями иностранных разведок и получить доступ к критически важной информации о правящей семье. Он покинул королевство два года спустя после увольнения, однако кронпринц до сих пор не может забыть о существовании бывшего чиновника, что, очевидно, указывает на то, что тот владеет потенциальным компроматом на Мухаммеда и его приближённых.