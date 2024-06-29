«Война на уничтожение»: Иран угрожает Израилю ответом на атаку по Ливану Постпредство Ирана: Тегеран объявит Израилю войну в случае атаки на Ливан

Решение Израиля провести военную операцию в отношении Ливана приведет к тому, что Иран объявит войну израильской стороне, сообщили в соцсети Х в постоянном представительстве Ирана при ООН. В Тегеране подчеркнули, что заявления Тель-Авива об атаке на ливанские объекты рассматриваются как эпизод психологической борьбы, однако исключать вариант начала боевых действий нельзя.

Несмотря на то что Иран рассматривает пропаганду сионистского режима о нападении на Ливан средством психологической борьбы, тем не менее если он [Израиль] начнет полномасштабную военную агрессию, это повлечет за собой войну на уничтожение, — указывается в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля утвердила стратегию наступления на Ливан, пока проводятся мероприятия по повышению боеготовности войск на местах. При этом в МИД страны предупредили, что шиитское движение «Хезболла» будет полностью уничтожено, если начнется полномасштабная война с Ливаном.

До этого израильская сторона сообщила о новых ударах по военным объектам «Хезболлы» в Ливане. Заявляется, что операция была проведена с использованием истребителей и артиллерии. Подробности о пораженных целях и возможных пострадавших не приводятся.