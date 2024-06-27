Истребители ЦАХАЛ ударили по военным объектам «Хезболлы» в Ливане

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по военным объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Там отметили, что артиллерия одновременно поразила окрестности Эн-Накуры и район Вади-Хамуль.

Истребители нанесли удары по военным объектам «Хезболлах» в районах Айтарун и Хула в Ливане. Одновременно артиллерия нанесла удары по окрестностям Эн-Накуры и району Вади-Хамуль, — говорится в заявлении.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на спутниковые данные сообщила, что почти ежедневные обстрелы объектов движения «Хезболла» со стороны Израиля, в том числе запрещенными международным правом боеприпасами с белым фосфором, сделали непригодной для проживания пятикилометровую зону на ливано-израильской границе. По ее данным, основные разрушения пришлись на зону к северу от определенной ООН границы между двумя государствами.

До этого Армия обороны Израиля утвердила стратегию наступления на Ливан. Согласно обнародованной информации ЦАХАЛ, кроме плана военных действий было принято решение о повышении боеготовности войск на местах. Как предупредил глава израильского МИД Исраэль Кац, в случае полномасштабной войны с Ливаном «Хезболла» будет уничтожена. При этом министр заверил, что сама ближневосточная страна не пострадает.