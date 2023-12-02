Военные советники Ирана погибли в Дамаске при атаке ЦАХАЛ КСИР: два военных советника Ирана погибли во время атаки Израиля на Дамаск

Фото: Adel Al Hwajre/Keystone Press Agency/Global Look Press

Корпус стражей Исламской революции (КСИР, относится к элитным частям ВС Ирана) сообщил о гибели двух своих советников во время ракетной атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Дамаск. По данным КСИР, которые приводит Reuters, погибшие выполняли миссию по оказанию поддержки исламскому сопротивлению в Сирии.

Два военных советника Корпуса стражей исламской революции были убиты в Сирии в результате недавней израильской бомбардировки. Они выполняли миссию по оказанию поддержки исламскому сопротивлению в Сирии, которое противостоит сионистской агрессии, — указано в публикации.

Атака ВВС Израиля на Дамаск была зафиксирована минувшей ночью. Агентство SANA со ссылкой на источник в рядах военнослужащих писало, что удары наносились по позициям сирийских войск. Источник уточнял, что средства противовоздушной обороны Сирии вели ответный огонь по вражеским целям в небе над городом.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ начала действовать в областях сектора Газа, которые ранее не были затронуты военными действиями. По его словам, расширение зоны проведения операции необходимо для полной ликвидации палестинского движения ХАМАС. Ожидается, что зона наземных операций будет расширена на юг сектора Газа, уточнил министр.