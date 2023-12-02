Израиль расширил зону боевых действий в Газе для «полной ликвидации» ХАМАС Минобороны Израиля объявило о расширении зоны боевых действий в секторе Газа

Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала действовать в областях сектора Газа, которые ранее не были затронуты военными действиями, сообщил министр обороны страны Йоав Галант. По его словам, расширение зоны проведения операции необходимо для полной ликвидации палестинского движения ХАМАС, передает газета Times of Israel. Ожидается, что зона наземных операций будет расширена на юг сектора Газа, уточнил министр.

В последние два дня мы... работаем в тех областях, где мы не работали в прошлом месяце, и число таких областей будет увеличиваться. Эта деятельность охватит все области, которые необходимо охватить, — сообщил Галант.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в способности Израиля уничтожить ХАМАС. Он также призвал Тель-Авив конкретизировать цели наземной операции в Газе. По словам французского президента, Израиль должен огласить и другие задачи, помимо «уничтожения ХАМАС». В противном случае конфликт рискует затянуться по меньшей мере на десятилетие, добавил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также утверждал, что сценарий «полного уничтожения» ХАМАС является нереалистичным. По его словам, Тель-Авив должен пересмотреть планы и сделать выбор в пользу создания двух независимых государств.