Эрдоган призвал Израиль отказаться от «нереалистичного сценария» по ХАМАС Эрдоган: уничтожение ХАМАС является нереалистичным сценарием для Израиля

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Тотальная ликвидация палестинской группировки ХАМАС является нереалистичным сценарием для Израиля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Тель-Авив должен пересмотреть планы и сделать выбор в пользу создания двух независимых государств. Глава республики считает, что в этом случае «проблемы сектора Газа и взаимные угрозы исчезнут сами собой», передает Anadolu.

Если мы сосредоточимся на решении, основанном на создании двух государств прямо сейчас, вопросы Газы и взаимных угроз уже будут устранены <...> Уничтожение ХАМАС — нереалистичный сценарий, — отметил Эрдоган.

Вместе с тем турецкий президент отказался признавать ХАМАС террористической организацией. Он заявил, что никогда не пойдет на подобный шаг.

Ранее Эрдоган сообщил, что порядка трех тысяч юристов обратились в Международный уголовный суд в связи с действиями Израиля в Газе. По его словам, Анкара надеется, что «авторы геноцида» в палестинском анклаве понесут справедливое наказание. Президент республики добавил, что будет следить за развитием этой ситуации лично. Он заверил, что Турция на намерена оставлять происходящее в Газе без внимания.