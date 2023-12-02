Эрдоган: против «авторов геноцида» в Газе сплочились тысячи адвокатов Эрдоган: три тысячи адвокатов подали иски в МУС против властей Израиля

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

Порядка трех тысяч адвокатов, в том числе турецких, обратились с исками в Международный уголовный суд в связи с действиями Израиля в секторе Газа, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Анкара надеется, что «авторы геноцида» в палестинском анклаве понесут справедливое наказание, передает агентство Anadolu.

Около 3 тысяч адвокатов подали необходимые заявления в МУС в Гааге. Наш депутат от Стамбула Джунейт Юксель в их числе <...>. Мы ожидаем, что эти мясники Газы, авторы геноцида, в особенности [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху, пойманные с поличным, понесут необходимое наказание, — заявил Эрдоган.

Президент республики добавил, что будет следить за развитием этой ситуации лично. Он заверил, что Турция на намерена оставлять это без внимания.

Мы хотим, чтобы все израильские руководители, причастные к этому геноциду, были преданы суду и наказаны. Мир обязан это сделать, — добавил турецкий президент.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция готова взять на себя любую ответственность за урегулирование в секторе Газа. По его словам, Израиль совершает преступления против человечности, а решить конфликт можно только на основе принципа сосуществования двух государств.