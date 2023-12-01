Турция возьмет ответственность за решение проблемы Газы Эрдоган: Турция готова принять любую ответственность для урегулирования в Газе

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Турция готова взять на себя любую ответственность за урегулирование в секторе Газа, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае. По его словам, палестинскую проблему можно решить только на основе принципа сосуществования двух государств. Трансляцию выступления вел канал TRT Haber.

Турция готова взять на себя любую ответственность в ходе процесса [урегулирования], — сказал Эрдоган.

Он снова обвинил Израиль в совершении преступлений против человечности, подчеркнув, что действия Тель-Авива не могут быть оправданы.

Ранее Эрдоган заявил, что Израиль должен быть привлечен к уголовной ответственности за военные преступления, которые были совершены в секторе Газа. Свою позицию турецкий лидер выразил в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

До этого он отметил, что Израиль старается оправдать свои военные действия в секторе Газа через дезинформацию. По его словам, такой же прием использовали США, когда пытались оправдать вторжение в Ирак в 2003 году. Турецкий лидер подчеркнул, что все массовые убийства в Газе были спланированы поэтапно, с четким пониманием, где и как будут атакованы женщины, мужчины и дети. Он отметил, что израильские военные говорили о поисках туннелей под медицинскими учреждениями, которыми пользуются боевики ХАМАС, но все это «оказалось ложью».